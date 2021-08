24 Heures du Mans : le Limousin Matthieu Vaxivière dans la cour des grands

Il est l’un des meilleurs espoirs français. L'enfant d'Eymoutiers, Matthieu Vaxivière est sur la ligne de départ ce samedi de la 89e édition des 24 Heures du Mans dans la catégorie reine des Hypercars. Le Limousin a été recruté cet hiver par la marque normande.

L'ancien champion de France de Formule 4 est est arrivé en endurance avec le défaut des jeunes trop pressés. C’était en 2017... Il avait envoyé une Ferrari dans le décor lors d’un dépassement. Mais depuis, il a appris à mieux canaliser sa pointe de vitesse. Matthieu Vaxivière reste sur deux podiums aux 24 Heures du Mans (3e) dans la catégorie LMP2, en 2019 et 2020.

Alpine l’a jugé suffisamment mûr pour l’intégrer dans son équipe. Une belle marque de confiance pour le jeune homme, qui n’a jamais bataillé dans la catégorie reine : "C'est super c'est d'être dans la catégorie Hypercars, se dire qu'on se bat pour le général c'est fabuleux."

Le Limousin et ses co-pilotes font figure d'outsider. Ils vont croiser le fer avec les équipages Toyota, multi-titrés aux 24 Heures du Mans comme au championnat du monde d'endurance. Il aura aussi la pression et une pointe l’excitation à l'idée de rouler en France, pour Alpine, marque française.

Depuis 12 ans et le dernier le succès de Peugeot, la Marseillaise ne retentit plus lors du podium pour le classement général. Matthieu Vaxivière et Alpine ont rendez-vous avec l’histoire.