24 heures du Mans : "Le pass sanitaire ça ne correspond pas à la fête des 24 heures"

Ce samedi 21 et dimanche 22 août la course des 24 heures du Mans célèbre sa 89ème édition. Une course contrainte en termes de public avec une jauge abaissée à 50 000 spectateurs et qui est accessible seulement pour ceux qui détiennent le pass sanitaire. Des contrôles obligés qui ne sont pas au goût de tous.

Il y a trop de contrôles pour un événement en extérieur

Il est à peine 15 heures ce samedi après-midi, et une heure avant le départ de la course les visiteurs arrivent en nombre à l'entrée Est du circuit. Après un contrôle du billet et un parcours dans un labyrinthe de barrières, c'est au tour du pass-sanitaire d'être réclamé. "S'il vous plaît, il faut nous présentez vos QR Code pour pouvoir entrer", rappelle un agent d'accueil. Pour Alexandre, grand habitué du circuit, c'est un passage obligé qui ne correspond pas du tout à l'esprit des 24 heures. " Il y a trop de contrôles pour un événement en extérieur, c'est chiant, ça gâche tout. Moi je devais venir avec des amis, sauf qu'ils n'ont pas le pass sanitaire, donc finalement on est que deux. Pour sortir et passer de bons moments on est obligé de choisir dans ses amis, qui a le pass sanitaire et qui ne l'a pas. C'est n'importe quoi".

Avec le contrôle du pass sanitaire et le masque obligatoire dans l'enceinte, Alexandre ne reconnaît plus l'esprit 24 heures du Mans. © Radio France - Jean Rinaud

Une incompréhension du public

Isolé sur le côté Tony est lui un peu embêté. À une heure du départ de la course il n'a pas pensé à amener son pass sanitaire. Il va donc se faire dépister dans des centres de rattrapages, situés à chaque entrée du circuit. " _Je n'ai pas mon QR Code et je suis bloqué donc je n'ai pas vraiment le choix je vais aller me faire dépister. J'espère ne pas louper le début de la cours_e".

Avant de montrer leur pass sanitaire, le public doit arpenter un labyrinthe de barrières, de manière à rester espacer. © Radio France - Jean Rinaud

Pour Caroline, responsable des contrôles sur le circuit, les oublis de QR Codes sont récurrents car il y a avant tout une incompréhension du public. "Je pense que les choses au début n'ont pas été très clair, c'est relativement complexe, même les gens ne comprennent pas. On doit souvent réexpliquer que le QR Code est la seule manière d'accéder au circuit. Après les gens sont compréhensifs, on a très peu de personnes virulentes, ils voient qu'ils peuvent très vite faire un test PCR donc ça les rassure".

Pas de contrôle d'identité

Au contraire d'autres visiteurs déplorent le manque de cohérence de l'ACO dans la vérification des pass sanitaires. " On ne nous demande même pas la carte d'identité. Je montre le pass sanitaire de ma voisine et j'ai accès au circuit. C'est assez hallucinant. Soit, on fait les choses jusqu'au bout, soit on ne fait rien", déplore Gérard venu de Picardie. Une édition qui reste donc assez inhabituelle cette année pour les spectateurs venus assister à la mythique course mancelle.