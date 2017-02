24 Heures du Mans : le plateau de l'édition 2017 dévoilé

L'édition 2017 des 24 Heures du Mans a dévoilé une grande partie de ses secrets ce jeudi lors d'une soirée de présentation d'un nouveau genre, puisqu'elle était visible en direct live sur internet dans le monde entier. La course aura lieu cette année les 17 et 18 juin.

Une conférence de présentation visible en live, dans le monde entier : l'Automobile Club de l'Ouest a soigné sa présentation pour annoncer le plateau et les nouveautés de l'édition 2017 des 24 heures du Mans 2017, qui aura lieu les 17 et 18 juin. Une présentation suivie par 75 000 personnes dans le monde, curieuses de découvrir la liste des 60 concurrents invités. Première révélation de cette conférence : c'est l'ex-pilote de F1 Mark Webber qui a été nommé Grand Marshal de cette nouvelle édition. Il aura donc l'honneur d'ouvrir la course lors du tour de chauffe.

Une catégorie LMP1 en petit comité

Six voitures seulement prendront le départ dans la catégorie reine pour cette édition 2017, c'est très peu. En comparaison il y en avait neuf l'an dernier, mais le départ notamment des deux voitures Audi n'a pas été compensé.

C'est une année de transition

Pas de panique, assure Vincent Beaumesnil, le directeur sport de l'Automobile Club de L'Ouest. "C'est une année de transition. On sait déjà qu'en 2018 plusieurs voitures vont rejoindre la catégorie LMP1". En attendant, il y a aura quand-même une belle bataille entre Porsche et Toyota pour une revanche de l'édition 2016. L'écurie japonaise a décidé d'aligner trois voitures cette année pour maximiser ses chances, tandis que l'équipe allemande conserve ses deux voitures. Il y a également un team privé dans cette catégorie reine : Bykolles, avec notamment un certain Robert Kubica au volant. Le polonais, ex-pilote de F1 et de rallye, fera ses grands débuts au Mans.

Mais une catégorie LMP2 alléchante

Tout est réuni pour que la seconde catégorie assure le spectacle cette année. 25 voitures prendront le départ, un record historique. Parmi les teams engagés, celui de l'acteur chinois Jackie Chan qui revient avec deux voitures, des Oreca cette fois. Olivier Panis et Fabien Barthez refont la paire comme l'an dernier, ils roulent toujours en Ligier. Et puis il y a aussi les ex pilotes de F1 Nilson Piquet Junior qu'on connait déjà, et le brésilien Rubens Barrichello, pour lui ce sera une première au Mans.

Le grand retour de Michel Vaillant aux 24 Heures du Mans

France Bleu Maine vous l'avait annoncé mi-janvier : le pilote le plus célèbre de la bande dessinée revient aux 24 Heures du Mans et roulera en Rébellion. Le nouvel album de ses aventures est intitulé Rébellion, du nom de l'écurie suisse qui alignera cette année deux voitures aux couleurs du fameux Team Vaillante : en bleu blanc rouge évidemment. La couverture de ce dernier opus a été dévoilée par la maison d'édition Dupuis lors de cette conférence de présentation.