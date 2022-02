24 Heures du Mans : le programme de la 90e édition dévoilé, retour du pesage en centre-ville

L'Automobile club de l'ouest (ACO) dévoile ce mercredi le programme de la 90e édition des 24 heures du Mans, qui se tiendra les 11 et 12 juin 2022. Le pesage, qui permet aux fans d'approcher pilotes et voitures, fait son retour en centre-ville.

Après deux éditions chamboulées par la crise sanitaire, l'organisateur des 24 heures du Mans promet "le plein d'animations" pour le cru 2022, qui se tiendra les 11 et 12 juin. L'Automobile club de l'Ouest (ACO) révèle ce mercredi dans un communiqué le programme de cette 90e édition, marqué par le retour du pesage en centre-ville du Mans. Ce dernier aura lieu le vendredi et le samedi juste avant la journée test, fixée une semaine seulement avant la course.

Retour du pesage place de la République

Le vendredi 3 juin débuteront les vérifications administratives et techniques, le traditionnel "pesage", qui avait été organisé sur le circuit pendant la crise sanitaire et revient en 2022 place de la République en centre-ville du Mans. C'est l'occasion rêvée pour les fans et les badauds d'approcher pilotes et voitures sans avoir besoin d'une entrée pour le circuit. Ces vérifications techniques se poursuivront le samedi 4 juin, à la veille de la journée Test organisée une semaine seulement avant la course.

En mode circuit dès le mercredi

La configuration "circuit" sera activée dès le mercredi 8 juin, sans interruption jusqu'au dimanche. Autrement dit, les routes habituellement empruntées par les automobilistes, comme la célèbre ligne droite des Hunaudières, ne rouvriront pas à la circulation entre les essais et le départ de la course le samedi à 16 heures.

Des animations le vendredi sur le circuit

L'ACO annonce pour le vendredi 10 juin "un format innovant" avec des courses support en piste mais aussi "de nombreuses animations inédites", précisant qu'une "communication ultérieure sera dédiée à ce sujet". Le calendrier dévoilé ce mercredi par l'ACO ne mentionne pas la Parade des pilotes, dont elle n'est pas l'organisateur, et qui se tient traditionnellement dans les rues du centre-ville du Mans le vendredi précédant le départ.