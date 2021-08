24 Heures du Mans : le public de retour pour les séances d'essais

Des moteurs qui rugissent et des voitures qui défilent à vive allure devant un public ravi d'être là : c'était la scène sur le circuit des 24 Heures du Mans ce mercredi 18 août. Après une édition 2020 à huis-clos, les spectateurs ont pu faire leur retour à l'occasion des séances d'essais.

La séance qualificative a notamment été dominée par Toyota, triple tenant du titre, qui réalise un chrono de 3'26''279 avec sa voiture n°7, moins d'une seconde devant son challenger Alpine (3'27''095), suivi de la seconde voiture Toyota et de la Glickenhaus n°708 (3'28''256). L'équipe britannique Jota réalise le meilleur temps de LMP2 avec la n°38 et un temps de 3'28''807.

. © Radio France - Raphael Cann

Le public conquis

Un suspense qui ne déplait pas à Brigitte, une retraitée sarthoise qui ne cache pas son favori : "on est content qu'Alpine tienne la dragée haute à Toyota, on n'est pas chauvin, juste un petit peu." Dans l'ensemble, les spectateurs étaient heureux de pouvoir retrouver cette course mythique.

"Pour la première fois, j'emmène ma petite de 5 ans, quand j'avais 5 ans, je suis moi même venu avec mon père ici alors c'est sympa de leur faire découvrir ça", raconte Jimmy, un manceau. "L'année dernière, c'était la seule fois en 10 ans que je ne suis pas venu. J'y vais tous les ans et c'est vrai que ça fait plaisir d'entendre à nouveau le son des voitures."

Parmi les animations maintenues, un concert était proposé au public © Radio France - Raphael Cann

Des bruits qui attirent même des touristes. "Je suis musicien, c'est ma maladie, le son des voitures", s'enthousiasme Stéphane, un allemand venu en famille. Pour les souvenirs, certains optent pour les photos, d'autres pour les voitures miniatures. "J'en ai pris deux, je me suis dis que cette année ça se méritait", précise Jackie, qui a eu du mal la veille pour trouver un créneau de test pour son pass sanitaire.

Entre deux essais, le public s'est rué vers les boutiques © Radio France - Raphael Cann

Hyperbole

Après cette séance d'essai, le prochain rendez-vous pour les six meilleurs de chaque catégorie sera ce jeudi, de 21h à 21h30, pour l'hyperbole. Les meilleurs temps détermineront les positions sur la grille de départ ce week-end. Les cinq hypercars y sont qualifiées d'office.