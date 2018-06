Dans l'édition 2018 des 24 heures du Mans, remportées au général par Toyota, c'est une écurie russe qui s'impose dans la catégorie LMP2. Le G-Drive Racing, toujours malheureux jusque ici au Mans, l'emporte devant l'Alpine (qui célébrait cette année les 40 ans de sa seule victoire au Mans au général). L'ORECA #39 du Graff- SO 24 complète le podium et c'est une vraie performance pour l'équipe mancelle, ainsi que pour son pilote, le Sarthois Vincent Capillaire, qui connait bien le circuit.

"Je travaille régulièrement au circuit, je connais les lieux comme ma poche, et forcément, je jette de temps en temps un petit coup d’œil au podium", raconte Vincent Capillaire. "M'y retrouver avec des dizaines de milliers de personnes qui m'attendent en bas, c'est un moment qui va rester gravé dans ma mémoire, c'est juste incroyable".

Une arrivée sous tension

Vincent Capillaire a suivi l'arrivée depuis les stands, dans un état de tension extrême : "Quand tu es au volant au moins c'est toi qui es aux commandes. Là, tu vois le décompte, les tours, les écarts serrés, tu fais des calculs... c'est une tension énorme, avec les ingénieurs qui n'arrêtent pas de calculer. Il y a une tension énorme et après la délivrance. C'est ça la beauté de l'endurance, c'est que c'est vraiment un sport d'équipe, à plusieurs on est plus fort et ça produit un beau résultat".