24 heures du Mans : les fans rencontrent les pilotes

Le pilote Memo Rojas dédicace la combinaison de ce commissaire de course.

Échanger quelques mots, prendre des photos ou encore demander des autographes. Les fans de la mythique course d'endurance ont pu rencontrer les pilotes du centenaire des 24 heures du Mans ce mardi 6 juin. Deux séances de dédicaces étaient organisées : devant les paddocks de 14 à 15 heures (ouvert aux spectateurs munis d'un billet) et à la terrasse des Quinconces de 18 à 19h30 (ouvert à toutes et à tous).

C'est le moment pour les fans de remplir leurs objectifs. "Je suis venu faire signer mon t-shirt par les pilotes Aston Martin", explique Elioth, 10 ans, avec déjà plusieurs autographes. "On les avait vus sur notre PC, mais là de les voir en vrai ça me fait bizarre." Arthur veut recouvrir toute sa combinaison de commissaire de course de signatures. "J'en ai une quinzaine, je ne sais pas à qui elles appartiennent toutes mais je vais continuer en allant voir Alpine."

Romain Dumas (casquette noire) distribue des autographes avec ses co-équipiers de Glickenhaus. © Radio France - Lucie Amadieu

Le monde se presse devant l'écurie française, ce qui impressionne Olli Caldwell. Ce pilote britannique participe pour la première fois aux 24 heures du Mans. "Voir tout le monde ici, c'est un gros coup de boost. C'est incroyable, il y a tellement de gens si tôt dans la semaine ! On est occupé, mais nous devons consacrer du temps à ces dédicaces parce qu'au final les fans font de ce sport ce qu'il est."

Et les fans sont attendus en nombre pour la parade des pilotes vendredi : dernière occasion d'approcher les pilotes avant la course, ticket d'entrée en poche ou pas.