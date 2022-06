24 Heures du Mans : les trois glorieuses de Benoît Tréluyer

Il y a dix ans, un pilote français régnait sur l'Endurance : le Normand Benoît Tréluyer, triple lauréat des 24 Heures du Mans (2011, 2012 et 2014) et sacré champion du monde l’année de son deuxième succès. L’émotion est toujours perceptible quand il rouvre pour France Bleu l’album des souvenirs.

Benoît Tréluyer, la voix étouffée par les sanglots à la descente du podium, c’était l’image forte des 24 Heures du Mans 2011. Accompagné par ses coéquipiers André Lotterer et Marcel Fassler, l’enfant d’Alençon était submergé par l'émotion d’une première victoire dans la course qui a bercé son enfance. “Chaque année avec mes parents on descendait le samedi au Mans. Puis on rentrait le soir avant d’y retourner le lendemain. Les pilotes tournaient toujours. Je me disais qu’ils étaient des surhommes !” confie celui qui à toujours été passionné par les sports mécaniques, sur deux ou quatre roues. “Donc gagner au Mans, quelle émotion !” se remémore-t-il, avant de détailler deux relais mémorables lors des éditions 2011 et 2012.

Un réveil inattendu en 2011

“Ah ça c’est le relais marquant de ma carrière !” hiérarchise Benoit Tréluyer à l'évocation de ce dimanche 12 juin 2011 peu après le lever du jour. Deux des trois Audi ont abandonné après de violents accidents, il ne reste plus qu’une seule voiture allemande en course contre trois Peugeot. La pression est maximale sur l’équipage rescapé. L’Alençonnais récupère de son précédent relais de nuit quand son écurie décide de le renvoyer en piste. “D’habitude on a une heure environ de préparation, pour s’alimenter, pratiquer un réveil musculaire et discuter avec les ingénieurs. Là j’ai eu deux minutes” sourit-il. “Je me revoie m’habiller en traversant le paddock, avaler un café dans une petite fiole et mettre mon casque en traversant le stand. La voiture arrivait, j’ai sauté dedans, à moitié réveillé ! Par chance, la course était alors sous safety-car. J’ai fait le briefing technique au volant ! ”. Un réveil tonique mais bénéfique. Benoît Tréluyer, au sommet de son art, portera l’Audi en tête après un relais marathon de 3h45 dans cette course endiablée contre Peugeot.

2011 : victoire au finish pour l'Audi n°2 de Benoît Tréluyer devant Peugeot © Maxppp - Franck DUBRAY

Son équipage gagnera cette 79e édition des 24 Heures avec treize secondes d’avance. D’où les larmes sur le podium après ces poussées de pressions et d’émotions. “Je devais répondre à des interviews mais j’en étais incapable !” s’amuse le Normand avec onze ans de recul.

Au volant mais malade en 2012

Un an plus tard, Benoît Tréluyer connaît à nouveau un relais délicat à gérer. Le Normand a pris un coup de froid lors de la parade des pilotes du vendredi. “J’ai eu de la fièvre dans la nuit de course. Le problème en tant que pilote c’est qu’on ne peut pas se soigner, sinon c’est du dopage” détaille-t-il. Il lui faut donc assurer son relais même affaibli. Il prend donc le volant le dimanche matin alors que la course est très disputée contre une autre Audi. “Finalement j’ai plutôt bien géré la situation. Nous, pilotes, avons l’habitude des températures élevées dans le cockpit. Davantage que les autres personnes”. Là-encore, le pilote normand avait été décisif pour installer sa voiture en tête, ouvrant la voie à une deuxième victoire de rang aux 24 Heures du Mans (puis au titre de champion du monde 2012).

2012 : Benoît Tréluyer vainqueur des 24 Heures du Mans, champion du monde... et désigné sportif normand de l'année © Radio France - Didier Charpin

Une nouvelle victoire s’ajoutera au palmarès du Normand en 2014, toujours avec ses compagnons André Lotterer et Marcel Fassler, mais avec moins d’intensité dramatique. Le trio profitera des déboires de Toyota et Posche, plus rapides en vitesse pure… mais pas assez fiables par rapport à l’armada Audi

Retraité provisoire ?

Benoît Tréluyer, 45 ans, a quitté le championnat du monde d’Endurance en même temps qu’Audi fin 2016. Depuis il a créé une entreprise de gardiennage et de maintenance de voitures de sport. Mais l’adrénaline de la course lui manque. “L’édition du Centenaire en 2023 c’est sûr que j’aimerais la courrir. Mais il faudrait être prêt physiquement”. Au-delà du volant, c’est peut-être dans un stand qu’il pourrait revenir. L’envie est là. “Je pense qu’avec mon expérience, je pourrais vraiment apporter quelque chose. Par exemple dans les stratégies de course. Trop d’équipes ont les yeux collés aux ordinateurs et ne savent pas forcément lire ce qui se passe sur la piste”. Une écurie en construction pourrait donc, si elle le souhaite, bénéficier du vécu et de la motivation d’un triple vainqueur des 24 Heures du Mans.