24 Heures du Mans LMP2 : Alpine en tête mais un sale coup pour Pierre Ragues et Nicolas Jamin.

Les rapports de forces commencent à se dessiner après six heures de course. L’Alpine livre une bataille spectaculaire contre l’écurie russe G-Drive Racing en LMP2. Mais déjà un coup dur pour les normands Pierre Ragues et Nicolas Jamin. Le point avant la tombée de la nuit.

Le Mans, France

Le départ des 24 Heures du Mans 2019 a été donné à 15 heures. Sans surprise Toyota domine la course et commence à voir les écuries privées décrocher peu à peu. Chez les Normands : Alpine livre une très grosse bagarre pour rester en tête, mais le duo Pierre Ragues / Nicolas Jamin a perdu beaucoup de temps lors d'une crevaison peu après le départ.

Alpine dans le rythme pour la gagne

Qualifiée en deuxième position en LMP2, l’Alpine s’est rapidement portée en tête dans sa catégorie. Puis Nicolas Lapierre, son pilote numéro 1, est resté devant jusqu’à la troisième heure de course. Puis il a dû céder les commandes à l’écurie G-Drive Racing après une très longue bataille à coup de dixièmes de seconde. Depuis le duel se poursuit avec quelques beaux dépassements entre les deux voitures. C’est le brésilien Negrao qui est actuellement au volant.

Alpine - G-Drive c’est un match retour au Mans après le duel de l’an dernier. Alpine avait été désignée victorieuse le lendemain de la course après le déclassement de l’écurie russe. Scénario toujours en travers de la gorge de certains membres du clan des disqualifiés….

Duqueine Engineering : coup dur après 40 minutes

Pour sa première participation au 24 Heures du Mans l’écurie de Pierre Ragues et Nicolas Jamin n’a pas été épargnée par le sort. Le pilote Rouennais a été victime d’une crevaison à l’avant aux alentours de la quarantième minute de course. Et il a dû parcourir les trois-quarts du circuit au ralenti avant de regagner son stand ! Il en est ressorti en 61e et dernière position du classement général. Le team manager Yann Belhomme estime que l’incident a coûté sept minutes !

Jamin a amorcé une remontée avant de céder le volant à Pierre Ragues. Le Caennais a maintenu un rythme élevé avant d’être relayé peu avant 20h à Romain Dumas. Le team Duqueine pointe en 21e position au général et 15e dans sa catégorie LMP2.

Le soleil commence à décliner et la course va basculer dans sa phase nocturne, avec des voitures et des pilotes qui vont commencer à fatiguer.