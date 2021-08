24 heures du Mans : malgré une jauge réduite, il reste des places

Après une édition 2020 à huis-clos en raison de la crise du Covid-19, l'édition 2021 des 24 Heures du Mans marque le retour du public pour la plus grande course d'endurance auto au monde. Les 21 et 22 août prochains, on sera cependant encore loin d'un retour à la normale : la jauge de cette 89e édition est réduite à 50.000 personnes, avec pass sanitaire. C'est cinq fois moins que l'affluence habituelle, et à trois jours du départ il reste encore des places disponibles.

Une période compliquée

"Il nous reste quelques centaines de places de tribunes avec des entrées principales", indique Stéphane Andriolo, le directeur clients et événement de l'Automobile club de l'ouest (ACO). "On a une boutique sur place située au MMArena, qui permettra aux gens de pouvoir acheter des billets en dernière minute". La billetterie en ligne est par ailleurs toujours accessible, et aucune catégorie n'est affichée en rupture.

"Il y a plusieurs facteurs", analyse Stéphane Andriolo. "Le format sportif des 24 Heures du Mans a été dicté début juin, très tardivement, parce qu'en fonction du covid, on ne savait pas encore quel scénario en termes d'organisation on allait adopter". Le report de l'épreuve en août n'a pas non plus aidé : "C'est une des premières fois où la course n'a pas lieu à sa date traditionnelle, et pour faire venir du monde dans ces dates estivales, ce n'est pas facile".

Enfin, la peur du virus joue aussi, selon Stéphane Andriolo : "Je pense qu'il y a une crainte de se rassembler. Raison de plus pour vraiment mettre le public dans les meilleures conditions, pour qu'ils entrent rassurés et qu'ils puissent vivre une expérience pleine aux 24 Heures du Mans".

L'entrée est soumise à la présentation d'un passe sanitaire valide. Le port du masque sera obligatoire sur place à partir de 11 ans.