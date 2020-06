24 heures du Mans Motos : la piste du huis clos n'est pas écartée

La 43ème édition des 24 heures Motos aura lieu le 29 et 30 août

La 43ème édition des 24 heures du Mans Motos aura-t-elle lieu à huis clos cette année? Rien n'est tranché, nous dit-on du côté de l'Automobile club de l'ouest (ACO). Alors que la course d'endurance a été repoussée aux 29 et 30 août en raison des restrictions gouvernementales liées à l'épidémie de coronavirus, l'organisateur de l’événement, contacté par France Bleu Maine, affirme que trois scénarii sont toujours à l'étude : une course avec public (l'an dernier, 76.000 personnes avaient assisté à l’événement), une jauge restreinte de spectateurs, ou un huis clos.

La décision devrait être prise après le annonces du gouvernement le 22 juin prochain. L'organisateur attend notamment des précisions concernant le calcul du nombre de spectateurs, "ce n'est pas la même chose d'accueillir des milliers de spectateurs dans des tribunes pendant 90 minutes" que durant un événement qui se déroule sur 24 heures fait valoir l'ACO.