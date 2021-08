24 Heures du Mans : Nicolas Jamin veut poursuivre son ascension

2021 : un tremplin vers les sommets ? Nicolas Jamin va disputer ses troisième 24 Heures du Mans ce week-end avec le puissant team United Autosport qu’il a rejoint cet hiver. Il sera au volant de l’Oreca #32 chez le grand favori de la catégorie LMP2, une écurie co-dirigée par Zak Brown, également directeur de McLaren F1. Un succès pourrait donner un sacré coup de boost à la carrière singulière du jeune normand.

Une longue route avant de s’installer en Endurance

Nicolas Jamin et Pierre Gasly étaient colocataires durant leur formation au sein de la filière FFSA. Mais leurs trajectoires ont pris des directions opposées. Gasly, intégré à l’académie Red Bull, a gravi les échelons en monoplace et atteint le nirvana de la Formule 1. De son côté Nicolas Jamin a dû s'exiler aux Etats-Unis dans les séries d’accession à l’Indycar. Jusqu’en 2018 et ce retour en Europe, grâce à une proposition de Duqueine Engineering, une nouvelle écurie en LMP2. Suivra une première participation aux 24 Heures du Mans l’année suivante. “En venant de la monoplace, j’ai tout de suite eu la pointe de vitesse. Puis j’ai beaucoup appris sur l’endurance. Notamment avec Romain Dumas comme coéquipier, puis Olivier Panis comme patron en 2020” rembobine le Normand.

Première expérience au Mans en 2019. Lors du pesage avec l'un de ses coéquipier : Pierre Ragues - Autowebb

Il a notamment appris à canaliser son caractère de sprinteur qui lui a parfois joué des tours avec des trains de pneus ruinés en qualifications, compromettant ensuite la course d’équipe sachant que la réserve pneumatique était réduite. “Jeune, quand le team me poussait en qualifications, je pense que j'ai essayé d'en faire finalement un peu plus que ce que la voiture pouvait faire. On apprend de nos erreurs. Et c'est comme ça qu'on grandit". Un apprentissage réussi, notamment aux 24 Heures du Mans 2020 et une belle troisième place LMP2 avec l’écurie Panis Racing.

2021 : l’année où il faut se montrer

Nicolas Jamin va toujours très vite. Mais il a gagné en constance et ce n’est pas passé inaperçu dans le paddock LMP2. “United Autosport m’a appelé cet hiver. Une écurie référence ! La victoire est désormais l’objectif. Et au moins le podium” confie le Normand, face à son destin. Comme tous les pilotes de sa génération, il assiste en spectateurs (très) intéressés aux multiples annonces des grands constructeurs ces derniers mois. Peugeot reviendra en 2022, suivi de Ferrari, Porsche et Audi l’année suivante. “ Ça va être une catégorie fantastique avec 15 ou 20 voitures. Pour les jeunes pilotes de mon statut, en LMP2 actuellement, il faut essayer de briller du mieux possible pour se faire repérer par un des constructeurs” explique le jeune homme de 25 ans, conscient que les états-majors des constructeurs observeront de près cette 89e édition des 24 Heures du Mans. “Cette édition du Mans va être super importante. Mes deux premières étaient vraiment très bonnes. J'ai toujours eu des bonnes courses ici. Donc on va essayer de faire de même cette année.”

Ferrari, Audi et Porsche n'ont pas encore communiquer leurs choix de pilotes, et devraient le faire d’ici à la prochaine édition de la classique mancelle. Nicolas Jamin et beaucoup de pilotes de la très rapide classe LMP2 vont jouer gros ce week-end.