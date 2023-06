24 heures du Mans : "on vit un moment historique", la joie du public pour ce centenaire

Jusqu'à 300.000 autour de la piste des 24 heures du Mans. Depuis 16 heures ce samedi 10 juin, les 62 bolides engagés pour le centenaire se sont élancés pour le plus grand bonheur du public !

La mythique course d'endurance fête ses 100 ans, c'est la 91e édition (plusieurs éditions n'ont pas eu lieu lors de la Seconde guerre mondiale) et pourtant Philippe vient pour la première fois. "Ca fait 50 ans que je regarde la course alors venir pour le centenaire c'est le rêve !" Son fils, Anthony, est aussi ravit d'être au Mans. "C'est de l'excitation avant tout !"

Les spectateurs habitués à venir sur le circuit pour les 24 heures du Mans sont surpris par l'affluence. "C'est impressionnant, il y a beaucoup de monde. On vit un moment historique", souligne Christelle. Elle est venue avec son mari et ses trois fils depuis Salon-de-Provence dans le Sud. "Peut-être que lorsque mes fils seront plus grands ils se souviendront qu'ils y étaient en famille."

Certains spectateurs se sentent chanceux comme Nicolas. "Il y a vraiment des voitures exceptionnelles. Ca fait vraiment plaisir d'être là parce que c'était très dur à se procurer des billets." Les tickets ont tous été vendus en deux mois , un record.