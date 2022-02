24 heures du Mans : pourquoi Peugeot ne sera pas au départ en juin 2022

Dans un communiqué ce vendredi 25 février, Peugeot annonce qu'il faudra attendre l'été 2022 pour l'engagement en course de son Hypercar 9x8 dans le championnat du monde d'endurance. Ce sera donc après la 90e édition des 24 heures du Mans, programmée les 11 et 12 juin sur le circuit de la Sarthe. Le retour du constructeur français au Mans se fera donc en 2023, lors de l'édition du centenaire de la plus grande course d'endurance automobile au monde.

Entre le délai et la qualité, nous choisissons la qualité

Olivier Jansonnie, le directeur Technique du programme PEUGEOT WEC , s'en explique : "Un constructeur juge qu’il peut homologuer une voiture lorsqu’il considère avoir atteint le niveau de performance et de fiabilité requis pour prétendre être éligible au processus de « Balance Of Performance » : c’est à dire qu’il puisse avoir les mêmes chances théoriques de victoire que ses concurrents en WEC et aux 24H du Mans". Repousser l'entrée en course à l'été 2022 doit donc permettre à Peugeot d'y parvenir. "Cela nous donne tout simplement le temps d’atteindre le niveau de fiabilité requis".

"Le Mans est la course la plus difficile du championnat, notamment en termes de fiabilité et d’exploitation", poursuit Olivier Jansonnie. "Nous commencerons par des courses moins longues, ce qui nous permettra de démarrer progressivement dans la discipline. Comme pour nos voitures de série quand nous avons à choisir entre le délai et la qualité, nous choisissons la qualité".

La liste officielle des engagés de l'édition 2022 des 24 heures du Mans doit être publiée ce lundi 28 février.