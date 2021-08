24 Heures du Mans : pourquoi quelques pilotes ou écuries pourraient entrer dans l’histoire

Fini la génération LMP1. La catégorie reine est désormais l’Hypercar et cette division couronnera forcément un nouveau roi dimanche à 16h, lorsque le vainqueur de la 89e édition des 24 Heures du Mans sera connu. Qui sortira vainqueur de ce match Toyota / Alpine / Glickenhaus ? La bagarre en LMP2 pourrait aussi déboucher sur un succès historique pour quelques personnalités marquantes du paddock.

Une éventuelle première victoire pour...

Une Hypercar : Toyota #7 et 8. Toyota va étrenner sa nouvelle voiture : la GR010, première Hypercar en piste sur les circuits du championnat du monde. Le constructeur japonais a remporté les trois premières courses de la saison (Spa-Francorchamps, Portimao et Monza). Mais la fiabilité n’a pas toujours été au rendez-vous, avec quelques soucis sur ces courses de 6 heures. Qu’en sera-t-il pendant 24 heures ?

Formule 1 + 24 Heures la même année : Alpine #36. La marque française du groupe Renault pour faire aussi bien que Ferrari dans les années 60 en cumulant victoires au Mans et en Grand Prix la même année. Ce mois d’août 2021 a commencé d’une façon lumineuse pour Alpine avec le succès d’Esteban Ocon au Grand Prix de Hongrie de formule 1. Le jeune français a profité d’un scénario fou pour rafler la mise. L’entité “Endurance” rêve d’un tel scénario. Mais il faudra compter sur une défaillance de Toyota tant l’écart de consommation carburant sera défavorable à l’écurie française (avec des ravitaillements plus fréquents). La troupe de Philippe Sinault, rompue aux 24 Heures (victoire LMP2 en 2016, 2018 et 2019) devra réussir un sans-faute pour rester en embuscade. Et jaillir en cas d’affolement dans le garage Toyota.

Esteban Ocon (Alpine) vainqueur du Grand Prix de Hongrie. Depuis Ferrari en1965, aucune marque ne s'est imposée en F1 et au Mans la même année © Maxppp - Hoch ZWEI

Le poleman en chef : Kobayashi, Toyota #7. Son chrono canon de 2017 n’est pas prêt de tomber : 3’14’791 (251 km/h de moyenne). Les LMP1 sont désormais au musée, remplacées par des Hypercar à la puissance largement réduite au cumul des moteurs thermique/électrique. Elles sont à peine passées sous la barre des 3’30 lors de la journée test. Son record sur un tour assuré pour longtemps, l’homme le plus rapide de l’histoire va-t-il enfin parvenir à gagner ces 24 Heures qui se refusent à lui depuis 2016 ?

Un quadruplé inédit : Buemi et Nakajima, Toyota #8. Le Suisse et le Japonais font partie du programme Toyota depuis l’arrivée du constructeur japonais en LMP1. Pendant six éditions, ils ont subi la série noire avec en point d’orgue les cruels scénarios de 2014 et -surtout- 2016. Mais depuis trois ans, ils marchent sur l'eau. Les victoires s'enchaînent avec désormais une certaine réussite. Jamais dans l’histoire deux coéquipiers ont gagné ensemble quatre éditions consécutives et le duo Buemi-Nakajima pourrait donc entrer dans le livre des records.

Buemi - Nakajima : tant de misères avant d'atteindre le Graal en 2018. Depuis ils règnent sans partage au Mans © Maxppp - EDDY LEMAISTRE

Succès d’une LMP2 : En 2017 le Jackie Chan Racing menait la course à moins de deux heures de l’arrivée (finalement battu par une Porsche, dernière LMP1 en mesure de gagner). En 2021 les LMP2 seront vraiment à surveiller au regard de la faiblesse numérique de la catégorie reine (cinq engagés), du rapprochement des performances entre les classes Hypercar et LPM2 et de la grande qualité de ce plateau “2e division” avec des protos ultra fiables. En juillet, à Monza, le team United Autosport a terminé troisième d’une course marquée par les déboires des Hypercars. Dans une épreuve qui ne durait “que” 6 Heures.

L’écurie maudite : G-Drive Racing #25 et 26. L’entité russe est, en LMP2, l’équivalent de Toyota pendant les années noires du constructeur japonais : la victoire lui file toujours entre les doigts. Parfois même après l’arrivée, comme en 2018 quand elle a été disqualifiée pour avoir modifié le débit du ravitaillement en carburant (gain de cinq secondes par arrêt). Une défaite sur tapis vert, suivie de deux autres revers en course par manque de fiabilité. Notamment en 2019 quand elle menait confortablement le dimanche matin avant une vulgaire panne de démarreur à l’issue d’un arrêt au stand. Cette année elle sera plutôt outsider après le départ de son fer de lance Jean-Éric Vergne, futur pilote Peugeot.

G-Drive Racing, voiture au second plan derrière l'Alpine. L'écurie russe court toujours après sa première victoire. - DPPI

L’équipe qui monte : Panis Racing, #65. La formation d’Olivier Panis, créée en 2016, a clairement terminé son apprentissage. Elle progresse dans la hiérarchie depuis qu’elle a adopté, comme la quasi-totalité du plateau LMP2, le châssis Oreca. Sa régularité lui a permis de décrocher son premier podium en 2020 (troisième derrière les intouchables United et Jota). Et un cap important à été franchi en ELMS avec une première victoire le mois dernier. À surveiller de près avec, dans ses rangs, Julien Canal en ambitieux local de l’étape.

Un prestigieux débutant : Robert Kubica, WRT #41. Aujourd’hui âgé de 36 ans, le Polonais dispute sa première saison en Endurance. Et les résultats sont immédiats avec déjà deux victoires en ELMS avec l’écurie belge WRT. Preuve que le talent est toujours là pour l’un des plus brillants pilotes de sa génération, vainqueur en F1 (GP du Canada 2008) avant de voir son élan brisé par un accident dans un rallye début 2011. Un crash dont il porte les séquelles avec un handicap de mobilité de la main droite. Mais il va toujours aussi vite et sa première prestation mancelle sera très observée.

Robert Kubica (ici avec Williams au GP du Mexique 2019). Son accident lui a fermé les portes des top-teams en F1. Un débutant a surveiller aux 24 Heures du Mans © Maxppp - HOCH ZWEI

Le français à surveiller : Nicolas Jamin, United Autosport #32. Le Normand, colocataire de Pierre Gasly durant la formation FFSA au Mans, a suivi un chemin de traverse. Il a vraiment débuté sa carrière en monoplace aux Etats-Unis, en particulier dans la série IndyLight, antichambre de l’IndyCar. Recruté par Duqueine Engineering il y a deux ans, il a d’entrée affiché un rythme proche des cadors du LMP2. Septième en 2019 malgré des incidents mécaniques, puis troisième l’an dernier, la progression a tapé dans l'œil du puissant United Autosports qui l’a intégré dans ses équipages.

Improbable mais potentiellement historique

Un débutant vainqueur au général : Glickenhaus #708 et 709. L’écurie américaine, nouvelle venue en WEC, est La grosse côte de ces 24 Heures. Elle a zappé la manche d’ouverture à Spa, alignée une seule voiture à Portimao puis ses deux prototypes à Monza. Sans surprise, elle n’a pas été épargnée par les incidents mécaniques, prix à payer pour tout nouveau venu, mais la vitesse est là comme en atteste son (inattendu) meilleur chrono à la journée test. Elle s’était déjà offert quelques tours en tête à Monza le mois dernier avant d’être rattrapée par son déficit de fiabilité. Mais il faudra surveiller la progression des 007 chapeautées par la très expérimentée structure allemande Joest (ex partenaire d’Audi).

2016 : une douche au champagne pour Romain Dumas. Un éventuel succès en 2021 sera aussi historique qu'inattendu © Maxppp - EDDY LEMAISTRE

Trois victoires avec trois écuries différentes : Romain Dumas, Glickenhaus #709. L'Alésien est un pilote à l’ancienne. Un véritable caméléon du volant, capable de rouler sur circuits comme en rallye ou à Pikes Peak dans la plus prestigieuse course de côte au monde. Il va apporter sa science du pilotage et son vécu de développeur de la Porsche 917 Hybrid à la valeureuse écurie américaine. Si la mécanique tient, si la vitesse sur un tour des Glickenhaus se confirme sur la durée de la course, Romain Dumas pourrait réussir un triplé historique avec trois employeurs après ses victoires avec Audi (2010) et Porsche (2016)

En famille ? Les Magnussen, High Class Racing #49. Le père, Jan, va participer à son 22e double tour d’horloge au Mans. Le fils, Kevin, sera l’un des débutants de cette 89e édition. Mais un rookie qui vient de la Formule 1 et qui a été recruté (une surprise) par Peugeot pour le retour de la marque au lion en 2022. Une famille en or ? Ce serait une énorme surprise de la voir s’imposer dans la très relevée catégorie LMP2. Mais l’équipage va forcément titiller la curiosité.

Victoire d'un effroyable accident en F3, Sophia Floersch va disputer ses secondes 24 Heures du Mans © Maxppp - CARMO CORREIA

Les équipages féminins : LMP2 : #1 (Calderon / Floersch / Visser) - GTE AM Ferrari #85 (Frey / Gatting / Bovy). De l’aveu unanime de tous les observateurs, les filles du Richard Mille Racing Team ont rendu une copie irréprochable l’an dernier en LMP2. Les trois femmes formées en monoplace se sont classées neuvième dans cette catégorie qui regorge d’anciens pilotes F1 ou LMP1. La plus renommée est Tatiana Calderon, dans le giron Alfa Romeo en formule 1. Sa coéquipière Sophia Floersch force le respect après son inouïe crash à Macao en 2018 qui aurait pu la laisser handicapée à vie. Un succès dès la deuxième participation serait extraordinaire. L’autre équipage sera moins en lumière dans la catégorie en GTE AM, mais emmené par les expérimentées Michelle Gatting et Rahel Frey, régulièrement sur les podiums en ELMS.

Une triple couronne inattendue : Juan-Pablo Montoya, Dragonspeed #21. Il a remporté les 500 Miles d'Indianapolis (2000, 2015) et le Grand Prix de Monaco (2003). Mais pour sa troisième participation aux 24 Heures, il sera dans l’une des écuries les plus faibles du plateau LMP2. Un succès au général est infiniment improbable… mais dans l’absolue le Colombien est éligible à la Triple Couronne. Si le scénario devait se produire, il déclencherait aussi d’infinis débats sur la définition de la partie formule 1 du challenge (victoire à Monaco ou titre mondial ?). Montoya n’a jamais été champion du monde.

Battre le record de distance : 5.410 km (2010). Peu de records ont résisté à la puissance des LMP1 Hybrides sur la période 2012-2020, mais la distance record des vainqueurs 2010 tient toujours. Le trio Dumas-Bernhard-Rockenfeller avait bouclé 397 tours avec l’Audi R15. La marque ne devrait pas être menacée avec des Hypercars moins rapides et probablement peu fiables. Seule une course sans accidents, et donc sans Safety Car, pourrait peut-être menacer ce record de distance.