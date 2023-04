24 Heures du Mans : programme, circulation, billets… tout ce qu’il faut savoir pour profiter du centenaire

L'édition 2023 des 24 heures du Mans marque les 100 ans de la plus grande course d'endurance automobile au monde et se courra à guichets fermés

Les 24 Heures du Mans 2023 marquent le centenaire de la plus grande course automobile au monde. Le 10 juin 2023, c’est un plateau exceptionnel qui doit s’aligner pour le départ du double tour d’horloge sur le circuit sarthois, avec la présence en catégorie-reine Hypercar de six grands constructeurs : Ferrari, Porsche, Toyota, Peugeot, Cadillac et Glickenhaus. France Bleu Maine vous donne toutes les infos pratiques pour profiter au mieux de cet événement de portée mondiale.

ⓘ Publicité

Quel est le programme de la semaine des 24 Heures du Mans ?

Avant le départ de la course fixé à 16h le samedi 10 juin, de nombreux rendez-vous attendent les spectateurs pendant toute la semaine qui précède l’événement.

Les festivités débutent dès le vendredi 2 juin avec le pesage, qui se déroule place de la République en centre-ville du Mans et se poursuit le samedi 3 juin. Ces vérifications administratives et techniques font le bonheur des photographes et du public, qui peut ainsi voir les pilotes et les voitures gratuitement, même pour ceux qui n’ont pas de billet pour la course. Nouveauté pour le centenaire, une dizaine de voitures va également rouler dans les rues du centre-ville du Mans le samedi 3 juin à partir de 15h.

Le dimanche 4 juin sera marqué par la journée test sur le circuit et par la reconstitution de l’ambiance des années 1920 au niveau du mythique virage de Pontlieue dans le quartier manceau du même nom, qui faisait autrefois partie du tracé.

Sur le circuit, le mercredi 7 et le jeudi 8 juin sont consacrés aux essais, jusqu’à l’Hyperpole le jeudi soir qui détermine la grille de départ. Le lendemain, le vendredi 9 juin, le public a rendez-vous avec la traditionnelle et très populaire parade des pilotes en centre-ville du Mans, à un horaire inhabituel : le défilé des 180 pilotes engagés à bord de voitures de collection est en effet avancé à 14h au lieu de 17h. Des animations sont cette année prévues sur le circuit en fin de journée, notamment le défilé du centenaire auquel prendront part les plus célèbres voitures ayant participé aux 24 heures du Mans. Au Mans et dans de nombreuses communes sarthoises, une foule d’animations festives est prévue autour du centenaire.

À lire aussi 24 Heures du Mans : la liste des voitures pour l'édition du Centenaire dévoilée

Peut-on encore se procurer des billets pour l’édition 2023 des 24 Heures du Mans ?

Toutes les places mises en vente à l’ouverture de la billetterie officielle fin 2022 pour la course du centenaire se sont écoulées en moins de deux mois. L’organisateur de la course attend 300.000 spectateurs pour cette édition 2023, qui se courra donc à guichets fermés.

Des billets que les acheteurs de fin 2022 ont finalement restitués sont réservés aux Sarthois qui se sont inscrits au tirage au sort permettant de les acquérir. Il reste cependant des places à vendre, sans condition de lieu de résidence, pour la journée test du 4 juin et pour les essais.

Depuis la fermeture de la billetterie, les petites annonces fleurissent sur les sites de revente entre particuliers, à des tarifs pouvant attendre plusieurs centaines d’euros et sans garantie de validité. L'Automobile club de l'ouest a donc mis en place une plateforme officielle de revente , aussi bien pour les billets d'entrée que pour les campings et surtout les très recherchés parkings.

Comment accéder à la course et circuler au Mans pendant les 24 Heures ?

Le circuit des 24 Heures, situé au sud de la ville du Mans, présente la particularité d’emprunter des axes habituellement ouverts à la circulation automobile, notamment la route de Tours. Le plan de circulation est donc largement modifié, y compris pour la journée test du 4 juin et pendant les essais des mercredi 7 et jeudi 8 juin.

L’ensemble des parkings payants affiche complet, les accès se sont écoulés très vite dès l’ouverture de la billetterie. Mieux vaut ne pas se mettre en route au dernier moment, car l’affluence attendue risque de provoquer de très nombreux bouchons. La cérémonie d’ouverture débute à 14h le samedi 10 juin, pour un départ de la course à 16h.

L’accès au circuit est très simple par la ligne T1 du tramway, qui vous emmène aux portes de l’enceinte. La Setram renforce son dispositif pour les 24 heures et le circuit est desservi toute la nuit du samedi 10 au dimanche 11 juin. Là aussi, au vu de l’affluence, mieux vaut ne pas partir au dernier moment. À noter que la région Pays de la Loire met en place un billet de train à 5 euros qui peut ensuite être utilisé comme ticket de tram au départ de la gare du Mans pour accéder à la course.

À lire aussi 24 Heures du Mans : découvrez la première rame de tramway aux couleurs du centenaire

Comment suivre la course pendant le week-end des 24 Heures du Mans ?

France Bleu Maine vous fera vivre la course et l’ambiance du circuit en direct à la radio, ainsi que sur francebleu.fr/maine .

La chaîne télé L’Equipe diffuse les 24 Heures du Mans en direct et en clair. La chaîne payante Eurosport retransmet aussi l’épreuve.