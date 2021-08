24 Heures du Mans : quel protocole sanitaire pour le public ?

Les 24 Heures du Mans se déroulent cette année les 21 et 22 août. En raison de l'épidémie de coronavirus, l'organisateur a du prendre des mesures pour accueillir du public. Le pass sanitaire sera notamment obligatoire pour tous les visiteurs âgés de 18 ans et plus.

Cette année, le public pourra bien assister aux 24 Heures du Mans, les 21 et 22 août prochains. Après un huis-clos l'an dernier pour cause d'épidémie de coronavirus, 50.000 spectateurs pourront applaudir les coureurs, soit 20% seulement de la jauge habituelle. Mais le Covid-19 étant toujours bien présent en France, les visiteurs devront respecter un protocole sanitaire strict, notamment présenter leur pass sanitaire. Le paddock sera lui interdit au public.

Pass sanitaire obligatoire

Le pass sanitaire sera en effet indispensable si vous souhaitez assister à cette 89e édition. Pour tout spectateur âgé de 18 ans et plus, l’accès au circuit sera conditionné par la présentation du fameux QR code, d'un justificatif d'identité et bien sûr, du billet d'entrée.

Pour rappel, pour obtenir votre pass sanitaire, il faut présenter un résultat négatif d’un test PCR ou antigénique de moins de 48h, ou un certificat de vaccination terminée (depuis plus de sept jours), ou un résultat positif d'un test PCR de plus de 11 jours et de moins de six mois. Les organisateurs précisent bien que "les délais en vigueur pour la validité des tests (48h) sont stricts au moment de l’entrée sur le site de l’évènement (pas de flexibilité à 2 ou 3 jours)".

Quid des spectateurs étrangers ?

Concernant les visiteurs venant d'un pays européen, il faut vérifier que votre pays en question a bien mis en place le pass sanitaire européen. Si ce n'est pas le cas, vous devez réaliser un test PCR ou antigénique en France.

Pour les spectateurs qui ne viennent pas d'un pays européen, vous êtes dans l'obligation là aussi d'effectuer un test PCR ou antigénique à votre arrivée sur le sol français. Ces tests sont payants pour tous ceux qui n'ont pas de carte vitale française.

Port du masque et gestes barrières

Bien sûr, le port du masque sera obligatoire, à partir de 11 ans, sur l'ensemble du site des 24 Heures du Mans. Les organisateurs vous demandent de respecter la distanciation sociale, soit un mètre de distance entre vous et les autres spectateurs. N'oubliez pas non plus de vous laver les mains régulièrement et d'éviter les embrassades.

Des équipes de prévention sanitaire seront présentes sur tout le circuit, indique l'organisateur ACO, l'Automobile Club de l'Ouest.