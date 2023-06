24 heures du Mans : qui va gagner la course ?

FERRARI

La Ferrari #50 a décroché la pôle position du centenaire des 24 heures du Mans © Maxppp - Vincent MICHEL

Pour son retour dans la catégorie reine après 50 ans d'absence, Ferrari impressionne. L'écurie italienne a signé les meilleurs chronos de la journée test, des essais libres et a décroché la pôle jeudi en écrasant la concurrence. La #50 a effacé des tablettes le record du tour lors de l'Hyperpole en 3'22''982 soit une seconde et demi de mieux que la meilleure Toyota. La marque au cheval cabré fait même coup double en plaçant ses deux voitures en première ligne. Avec trois podiums (3e/2e/3e) lors des trois premières courses du championnat du monde, Ferrari fait clairement figure de favori au même titre que Toyota. Reste à savoir si les belles italiennes tiendront la distance sur 24 heures. Malgré ses gros moyens financiers, Ferrari n'a pas l'expérience de l'écurie japonaise ce que reconnait le pilote de la #51 Antonio Giovinazzi. " Nous n'avons pas autant de vécu que Toyota qui a gagné cinq fois ici. Mais bon, notre but est clairement de mettre la pression sur Toyota, ne pas faire de faute et être fiables. car tout peut arriver sur course de 24 heures".

TOYOTA

Toyota a certes laissé la pôle position à Ferrari mais le constructeur japonais, vainqueur des cinq dernières éditions, reste l'un des grands favoris © Maxppp - Vincent MICHEL

La firme japonaise reste l'autre grande favorite de la course. Toyota a remporté les cinq dernières éditions des 24h mais aussi les trois premières manches du championnat du monde. C'est clairement l'équipe à battre. L'écurie nippone a l'expérience et des pilotes chevronnés à l'image du Suisse Sébastien Buémi, quatre fois vainqueur des 24 heures . Ses voitures sont fiables mais elles sont les grandes perdantes de la nouvelle balance de performance imposée par l'ACO pour rééquilibrer les débats entres les Hypercars. Les deux japonaises ont ainsi été lestées de 37 kilos supplémentaires contre 24kg pour Ferrari, 11kg pour Cadillac, 3kg pour Porsche. Ce qui a fait bondir les dirigeants japonais. Kamui Kobayashi, pilote de la Toyota #7, détenteur de quatre poles position dans la Sarthe, le reconnait " réaliser un chrono à 3'22" comme Ferrari, semble irréaliste aujourd'hui". La bonne gestion du trafic et de la météo sera l'une des clefs dans cette catégorie très disputée.

PORSCHE

Avec sa livrée spéciale Le Mans, Porsche ambitionne de remporter une 20e victoire dans la Sarthe © Maxppp - Vincent MICHEL

La firme de Stuttgart revient au Mans dans la catégorie avec des ambitions mais aussi beaucoup d'humilité. Détenteur du nombre de victoire aux 24h (19), Porsche se verrait bien décrocher son 20e succès dans la Sarthe pour l'édition du centenaire. La marque allemande a l'avantage du nombre avec quatre voitures engagées contre deux Toyota, deux Ferrari, deux Peugeot et trois Cadillac. " Mais il nous manque encore un peu temps" réagit Frédéric Makowiecki, le pilote français de la Porsche #5." Il faut savoir que le développement de la voiture date de l'an passé mais l'équipe du championnat du monde a été créée assez tard. Pour réussir à tout appréhender et optimiser la voiture, il nous manque trois à quatre mois". Pour mener ses voitures à la victoire, la firme allemande peut compter sur l'expérience de pilotes chevronnés comme André Lotterer, trois fois vainqueur des 24 heures avec Audi et qui rêve de gagner la course avec Porsche.

CADILLAC

La Cadillac #3 de Sébastien Bourdais. Le pilote manceau, trois fois deuxième des 24h, rêve de s'imposer à domicile © Radio France - Vincent MICHEL

C'est l'un des objectifs du rapprochement du WEC et de l'IMSA, le championnat d'endurance américain. Faire revenir aux 24h des écuries américaines dans la catégorie reine. Pari gagnant avec le retour de Cadillac. Retour en force avec 3 voitures capables de courir dans les deux championnats. Sortie par la petite porte du circuit de la Sarthe il y a 20 ans après l'échec de son projet Northstar LMP qui n'avait pas fait mieux qu'une 9e place au général, Cadillac affiche ses ambitions. "Ne pas gagner au Mans serait une déception" a lâché Laura Wontrop Klauser, la patronne de la branche sportive du groupe Général Motos. 4e lors des deux premières courses du championnat du monde, la firme de Détroit progresse. Sébastien Bourdais, le pilote manceau, au volent de la #3 aurait même pu arracher le 3e chrono de l'hyperpôle jeudi soir mais un début d'incendie sur sa voiture a entrainé une neutralisation de la course. Un drapeau rouge qui a eu pour conséquence d'effacer le temps du Sarthois comme le stipule le règlement. Une vraie déception pour l'enfant du pays, trois fois 2e au général et qui rêve de décrocher le graal pour le centenaire de SA course

PEUGEOT

Peugeot fait son retour aux 24 heures après 12 ans d'absence avec deux 9X8 au look ravageur mais qui manquent encore de performance © Maxppp - Vincent MICHEL

"Nous sommes clairement à notre place". Loïc Duval, le pilote de la Peugeot #94, ne mâche pas ses mots à la sortie de la séance de qualification pour l'hyperpôle. Avec 2 secondes et demi de retard sur la Ferrari, les lionnes n'ont pas réussi à se hisser dans la course à la pôle. Minées par des problèmes mécaniques et électriques (comme lors de la dernière séance d'essais libres jeudi soir) depuis le début de saison, les nouvelles 9X8 au look très atypique et avant-gardiste, progressent mais pas aussi vite que la concurrence. Elles n'ont pas été pénalisées par la balance de performance mais ne semblent pas en mesure de jouer la gagne. Sauf que les 24 heures du Mans ne sont pas qu'une course de vitesse. Elles se jouent aussi dans les stands. La météo capricieuse pourrait aussi réduire les écarts de performance. Loïc Duval mise sur la constance et la fiabilité. " J'ai connu des voitures qui ont gagnées Le Mans et qui étaient plus loin que nous, en performance pure" se rassure l'ancien vainqueur des 24h en 2013 (avec Audi). Il faudra quand même que toutes les astres soient alignés ce week-end pour que la marque au lion glane son quatrième succès dans la Sarthe.