24 heures du Mans : sentiment mêlé des fans sur la jauge limitée à 50 000 spectateurs.

C’est l'un des faits marquants de la 89e édition des 24 Heures du Mans : le public est retour après une édition 2020 à huis clos. Mais le nombre de spectateurs a été limité. La jauge a été fixé à 50 000 personnes. C’est cinq fois moins que d’habitude et forcément, cela joue sur l’ambiance dans l’enceinte du circuit.

Je trouve ça très zen

Pas de fête foraine, pas de concerts et des fans zones clairsemées. Le changement est saisissant pour les habitués, mais pas désagréable comme l'explique Jérome : "Il y a moins de monde et il y a plus d'espace. Je trouve ça très zen, très cool. Faudrait pas que ce soit comme cela tous les ans mais là c'est bien".

Même la grande allée du paddock est étonnement vide constate Jessica. "Quelque part, on se sent un peu privilégié. On peut s'approcher plus facilement, sans être pressés. C'est le bon côté du contexte sanitaire".

Il manque 200 000 spectateurs et ça se voit.

Il est plus facile de circuler mais pour les amoureux des 24 Heures du Mans, il n’y a pas la ferveur habituelle affirme David : "C'est triste. Vraiment très triste. Déjà, les Anglais ne sont pas là. Pour moi, ce n'est pas ça Le Mans". Ce que confirme, son ami Raphaël : "Nous on vient pour l'ambiance avant tout. Alors oui, il y a la course mais il manque 200 000 spectateurs et ça se voit". C'est pourquoi les fans de l'épreuve attendent surtout la prochaine édition et le retour, ils l’espèrent, de tous les spectateurs.