24 heures du Mans : suivez le départ de la 90e édition en direct

La 90e édition des 24 heures du Mans s'élance ce samedi 11 juin 2022 à 16 heures, à un an du centenaire de la plus grande course automobile au monde. Après deux années perturbées par la crise sanitaire, c'est le retour du public sur le circuit sans jauge ni restriction.

C'est le jour J pour les fans d'endurance auto. Le départ des 24 heures du Mans 2022 est donné ce samedi 11 juin à 16h pour un double tour d'horloge dans lequel l'écurie Toyota part une nouvelle fois favorite, même si la course s'annonce plus ouverte que les précédentes. Au total, 62 voitures et 186 pilotes sont engagés dans quatre catégories, dont la catégorie-reine des Hypercars.

Après le huis clos de 2020, puis la jauge sanitaire en 2021, le public retrouve le circuit sarthois sans aucune restriction, à un an du centenaire de la plus grande course automobile au monde. France Bleu Maine vous fait vivre le départ en direct avec une émission spéciale de 15h à 18h. Cliquez sur le player ci-dessous pour l'écouter.

Qui pour priver Toyota d'un cinquième sacre aux 24 heures du Mans ?

La catégorie Hypercar s'annonce plus disputée que prévu. Si l'écurie japonaise occupe bien les deux premières places sur la grille de départ, le doute s'est installé depuis l'hyperpole, où l'Alpine a démontré qu'elle pouvait être aussi rapide que les Toyota, dont la fiabilité interroge par ailleurs. L'Alpine mais aussi les deux Glickenhaus pourraient donc déjouer les pronostics et priver Toyota d'une cinquième victoire consécutive au Mans, ce que seules Audi, Porsche et Ferrari ont réussi par le passé.