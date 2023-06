24 Heures du Mans : toutes les infos sur le pesage, pour voir pilotes et voitures gratuitement en centre-ville

Le "pesage" des 24 heures du Mans 2023 se déroule ce vendredi 2 juin et ce samedi 3 juin place de la République, en centre-ville. Chacune des 62 voitures engagées va être soumise aux vérifications administratives et techniques en présence de son équipage. Pour le public, c'est l'occasion d'approcher les pilotes et les voitures sans aller sur le circuit et donc sans billet d'entrée. Pour le centenaire, une animation inédite est prévue le samedi après-midi en conclusion du pesage : le roulage, en ville, de huit voitures en guise de mini-parade qui devrait attirer les foules.

Peugeot le vendredi, Ferrari en clôture

Ce vendredi 2 juin, les voitures vont commencer à se succéder au pesage à compter de 9h30 (voir en bas de l'article pour le détail des horaires de passage). La toute première Hypercar, celle de l'écurie Vanwall que devait piloter l'ancien champion du monde de F1 Jacques Villeneuve , est attendue à 10h. Peugeot , qui fait son retour aux 24 heures en cette année de centenaire, présente ses deux voitures dans l'après-midi, qui verra aussi passer l'Alpine N°36 du Manceau Julien Canal. Les appareils photo devraient aussi crépiter au passage de la Chevrolet Camaro Nascar de Jenson Button, Jimmie Johnson et Mike Rockenfeller en fin de séance.

Le samedi 3 juin, le pesage reprend à 9h30. Pas moins de 12 Hypercars au programme : les trois Porsche officielles, Cadillac, Toyota, Glickenhaus et en clôture Ferrari. Le Sarthois Sébastien Bourdais (Cadillac) est attendu à la mi-journée.

À 15h samedi, c'est une animation inédite qui prendra la suite du pesage avec un roulage dans les rues du Mans, de l'avenue De Gaulle au Quai Louis-Blanc, en passant par l'avenue François Mitterrand et le tunnel Wilbur-Wright. Huit voitures y prennent part : sept sont engagées dans cette édition du centenaire, la huitième n'est autre qu'une Chenard et Walker 1923, la voiture victorieuse de la toute première édition .

Les horaires détaillés du pesage

