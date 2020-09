24 Heures du Mans : Toyota en pole position mais poussée dans ses retranchements

La “flèche” Kobayashi a justifié sa réputation ce vendredi 18 septembre 2020 sur le circuit des 24 heures du Mans. Le pilote japonais de Toyota a signé le meilleur tour des qualifications en 3’15”267. Mais il a dû s’y reprendre à deux reprises pour ne pas se faire chiper la pole position par une inattendue Rebellion !

Rebellion meilleur chrono à mi-séance

Toyota a rapidement envoyé ses deux voitures en piste dès l’ouverture de cette première séance de l’Hyperpole (30 minutes limitées aux six meilleurs de chaque catégories). Et en toute logique les TS050 se sont installées au sommet du classement provisoire, avec le meilleur temps pour la #8 pilotée par Kamui Kobayashi. Mais coup de tonnerre quelques instants plus tard avec le chrono canon de la Rebellion #1 : 3’15”822. Jamais l’écurie helvétique n’avait roulé aussi vite sur les 13,626 km du circuit. Gustavo Menezes s’est alors retrouvé poleman provisoire !

Le stand japonais a relancé ses pilotes mais un seul a pu reprendre l'avantage : l’incontournable chasseur de pole Kamui Kobayashi, auteur d’un chrono en 3’15’263. Soit une demi-seconde d’avance sur la Rebellion invitée surprise sur la première ligne. L’écurie suisse a amélioré son temps au tour de six dixièmes de seconde par rapport à l’an dernier. Malgré cette jolie performance, le rapport de force Toyota-Rebellion devrait se rééquilibrer en course. Le clan japonais bénéficiera du surcroît de puissance offert par son système hybride pour s’extirper plus facilement du trafic.