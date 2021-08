24 Heures du Mans : Toyota s’impose, Alpine sur le podium

Ce dimanche 22 août marque une nouvelle victoire de Toyota aux 24 heures du Mans. C’est le quatrième titre consécutif pour la marque japonaise dans la plus grande course d’endurance auto au monde, pour la première fois avec la N° 7 de Kamui Kobayashi, Mike Conway et José-Maria Lopez. La Toyota N°8, triple tenante du titre, est deuxième. Alpine complète le podium de cette 89e édition, marquée par l’apparition des Hypercars, nouvelle catégorie-reine qui remplace celle des LMP1.

Toyota a survolé les débats

Après un départ sous safety car en raison de la pluie, la Toyota N°8 avait connu un début de course chaotique. Heurtée par la Glickenhaus N.708, il lui a fallu seize tours pour retrouver la deuxième position. En dehors de cet accident et de problèmes de ravitaillement dimanche matin, la marque japonaise n’a jamais réellement été inquiétée.

Organisée en août plutôt que mi-juin en raison d'un calendrier chamboulé par la crise sanitaire du covid-19, cette 89e édition des 24 heures du Mans était ouverte au public, alors qu'elle s'était tenue à huis-clos en 2020. La jauge avait été fixée à 50 000 spectateurs, soit 20% de l'affluence habituelle.