24 heures du Mans : Toyota sacré pour la cinquième fois d'affilée, immense déception pour Alpine

C'est une nouvelle fois Toyota qui s'impose aux 24 heures du Mans et remporte son cinquième titre d'affilée avec cette 90e édition de la plus grande course d'endurance auto au monde. Cruelle désillusion pour Alpine, dont la voiture s'est vue imposer une réduction de puissance la veille du départ.