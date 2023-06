24 heures du Mans : troisième participation "spéciale" pour le Côte-d'Orien Charles Milesi

A 22 ans, Charles Milesi participera pour la troisième fois aux 24 heures du Mans ce samedi 10 juin 2023. Le pilote originaire de Talant, concourt dans la catégorie LMP2, au sein de l'écurie Alpine. En 2021, pour sa première participation à la course mythique, il avait remporté la première place de cette catégorie, réservée aux écuries privées. Après une 9ème place l'année dernière, il tente cette fois l'aventure dans une nouvelle équipe, avec un objectif : le podium. Une participation au goût particulier, puisque la course célèbre son centenaire cette année.

Une édition mythique

Malgré trois participations, l'émotion est toujours aussi forte pour Charles Milesi, surtout cette année puisque la course fête son centenaire. "Chaque édition est spéciale, surtout celle de cette année. Celle-ci va être d'autant plus spéciale pour tous les pilotes, toutes les équipes. Quand j'étais petit, je suivais ces courses mythiques, se souvient le pilote*, je pense qu'il y aura beaucoup d'hommages."* Les 24 heures du Mans vont certainement attirer encore plus de visiteurs que d'habitude, une proximité avec le public qu'il faut savoir gérer pour rester concentrer sur sa course, et profiter de la parade des pilotes , un bain de foule géant. "Le public sera encore plus proche des équipes et des pilotes, tous ces moments là, il faut arriver à les condenser, et à faire en sorte qu'on soit le plus tranquille possible au moment de la course", précise Charles Milesi.

Nouvelle équipe et nouvelles ambitions

Cette année, le pilote talantais concours dans la même catégorie que les deux fois précédente, en LMP2, un classement réservé aux écuries privées, et pas aux grands constructeurs. Mais contrairement aux deux première fois, Charles Milesi participe dans l'écurie Alpine, avec ses coéquipiers Matthieu Vaxivière et Julien Canal. Une voiture et une équipe 100% françaises : "ça rajoute un peu de cachet, admet le pilote, représenter une équipe française dans une voiture française, ça fait toujours quelque chose."

*Pour cette centième édition, l'objectif est clair : faire un podium. "On va essayer de faire au mieux, mais au Mans jamais rien n'est écrit, on n'est jamais à l'abri d'un problème technique ou de circonstances défavorables. C'est ce qui fait la magie de cette course"*, précise Charles Milesi. Cette centième édition des 24 heures du Mans pourrait aussi être aussi le début d'une nouvelle étape pour le pilote et l'écurie : passer en catégorie Hypercar, la catégorie reine de la course d'endurance.