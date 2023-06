24 heures du Mans : un défilé de 700 bénévoles en centre-ville

C'est une des nouveautés dans les festivités autour des 24h du Mans. À l'occasion du 100e anniversaire de la mythique course d'endurance automobile, les organisateurs ont voulu mettre en avant les bénévoles. Alors ce samedi 3 juin, 700 commissaires de course et membres de la sécurité de la parade ont défilé sous les yeux du public. Le cortège a remonté l'avenue du général Leclerc depuis la gare.

ⓘ Publicité

Dans sa combinaison orange de commissaire de course, Adrien est fier. "Ca fait extrêmement plaisir. d'habitude on nous voit pas. Défiler pour le centenaire c'est notre plus beau cadeau." Ce Sarthois occupe ce poste depuis 10 ans, il tient à rappeler que "sans commissaire, il n'y aurait pas de course". "Nous sommes les yeux et les oreilles de la direction de course. Nous annonçons quand il y a un incident ou un accident. Nous remettons également en état la piste."

À lire aussi 24 Heures du Mans : tout le programme des animations du centenaire en Sarthe

Pose photo des commissaires de course devant la statue de Léon Bollée. © Radio France - Lucie Amadieu

"Pour une fois, c'est nous qui défilons et c'est plutôt pas mal" - Stéphanie

Avec son chasuble bleu "sécurité parade" sur les épaules Stéphanie est émue. "C'est touchant, des gens nous applaudissaient. D'habitude ce sont les pilotes que l'on applaudit, pas nous." La Mancelle fait partie des 500 bénévoles nécessaires pour la parade***.** "Notre rôle est important, si la sécurité n'est pas optimum à 10 minutes du début de la parade, la préfecture peut l'interdire."* Cette année, les pilotes vont défiler en centre-ville du Mans à 14 heures vendredi 9 juin.