24 Heures Motos : la Honda première devant Kawasaki et Suzuki

La Honda de l'équipage Mike Di Meglio, Freddy Foray, Josh Hook s'impose facilement au terme de ses 24 Heures Motos à huis clos à cause de la Covid-19, ce dimanche 30 août 2020. Elle devance la Kawasaki et la Suzuki, sur le circuit Bugatti au Mans.

En tête pendant plus de 23 heures sur le circuit Bugatti, au Mans, la Honda n°5 remporte logiquement les 24 Heures Motos, dimanche 20 août 2020. L'équipage franco-australien Mike Di Meglio, Freddy Foray, Josh Hook, offre à Honda sa treizième victoire sur cette course d'endurance. Sur la seconde marche du podium, on retrouve la Kawasaki tenante du titre. La Suzuki, victime d'une chute deux heures avant la fin de la course, rafle la troisième place.

Les 24 Heures Motos se sont courues à huis clos à cause de la situation sanitaire liée à la Covid-19.