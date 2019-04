24 Heures Motos : jusqu'à six heures d'attente pour les campeurs

Le Mans, France

Une file interminable de camions et de voitures : il a fallu de la patience aux fans de motos venus camper au Mans pour les 24 Heures Motos sur le circuit Bugatti. "Cela fait quatre ans que je viens, c'est la première fois que j'attends autant", raconte l'un d'entre-eux, qui patiente à l'entrée du camping bleu.

"Nous, nous sommes là depuis quatre heures. Et nous ne voyons toujours pas le bout du tunnel. Mon frère a attendu six heures ce matin", s'exaspère un autre, le camion chargé de bûches pour le barbecue et d'essence pour sa moto. "La passion est au bout donc on patiente", relativise l'une des campeuses.

Contrôle des véhicules

La raison de ces bouchons : les contrôles à l'entrée des campings. Alcool, papiers des véhicules, les agents de sécurité s'assurent que les campeurs respectent les règles.

Les agents de sécurité contrôlent les véhicules des campeurs © Radio France - Boris Hallier

Dernière séance de qualification

Au programme sur le circuit Bugatti, ce vendredi, la dernière séance de qualification avant le grand départ des 24 Heures Motos ce samedi 20 avril à 15h.