24 Heures Motos : l'équipe sarthoise Yoshimura SERT Motul décroche la pole position

Gregg Black, Sylvain Guintol et Étienne Masson (de gauche à droite) de la Yoshimura SERT Motul.

Les yeux sur les écrans d'affichage, Damien Saulnier a le sourire : "On a la pôle ! Pour un petit dixième de secondes, mais on a la pole !". Le chef d'équipe Yoshimura SERT Motul a confirmé les bons chronos réalisés la veille lors des premiers tours d'essai des 24h Motos au Mans, et verra ses trois pilotes français en première ligne de la grille de départ ce samedi 15 avril, à 15 heures.

ⓘ Publicité

"Ça prouve qu'on est dans le coup !"

Gregg Black, Sylvain Guintoli et Étienne Masson débuteront la course dans les meilleures dispositions pour conserver leur titre au Mans et surtout en décrocher un troisième d'affilé. "Cela prouve qu'on est dans le coup ! Etre dans le top 3, cela aurait été normale, mais vaut mieux avoir la pole que d'être deuxième dans tous les cas", commente Damien Saulnier.

"C'est une très bonne chose pour l'équipe", réagit à chaud Étienne Masson, de retour au SERT après un premier passage de 2015 à 2020, c'est une grosse récompense pour les mécaniciens, et puis nous aussi c'est toujours gratifiant parce que, pareil, cela récompense toute notre préparation." Les trois pilotes vont maintenant enchainer les dernières mises au point, les "briefing" pour peaufiner la stratégie à adopter pendant la mythique course d'endurance.

La grande inquiétude vient de la météo, il est toujours plus compliqué de piloter sous la pluie. "On y a travaillé toute la semaine, pour justement être rapide mais aussi en sécurité", répond Étienne Masson, qui insiste également sur le rôle déterminant des pneus. Mais le ciel devrait être clément selon les prévisions météo, des éclaircie sont attendues au moment du départ à 15h00.

Pour rappel, la 46e édition des 24 Heures Motos marque la première des quatre étapes du championnat du monde d'endurance, dont le F.C.C Tsr Honda France est le tenant du titre.

1. Suzuki #12 Yoshimura SERT Motul – Gregg Black / Sylvain Guintoli / Étienne Masson – 1’37’’153

2. Yamaha #7 YART-Yamaha – Niccolò Canepa / Marvin Fritz / Karel Hanika – 1’37’’242

3. Honda #1 F.C.C. TSR Honda France – Josh Hook / Mike Di Meglio / Alan Techer – 1’37’’764

4. Yamaha #96 Moto Ain – Corentin Perolari / Roberto Tamburini / Alex Polita – 1’38’’096

5. Honda #333 Honda Viltaïs Racing – Florian Alt / Steven Odendaal / Léandro Mercado / James Westmoreland – 1’38’’420