24 Heures Motos : soleil et températures estivales pour la 42e édition au Mans

Le Mans, France

Du soleil en journée, une nuit de samedi à dimanche claire et à peine quelques précipitations dans l'après-midi de samedi. Les prévisions de Météo France pour les 24 Heures Motos au Mans les 20 et 21 avril 2019 sont particulièrement réjouissantes pour les spectateurs. Les températures devraient atteindre 25°C le samedi et elles ne passeront pas sous la barre des 10°C.

"Il va faire chaud sous les casques"

Comme le disait mercredi sur France Bleu Maine, Dominique Méliand, patron de l'écurie sarthoise du SERT, "il va faire chaud sous les casques pour les pilotes mais c'est bon pour les spectateurs et les organisateurs et l'ambiance est nettement meilleure sous le soleil." Environ 80.000 spectateurs sont attendus sur le circuit Bugatti du Mans dès ce vendredi. Plusieurs campings sont installés aux abords du site et on comprend facilement pourquoi le beau temps est toujours plus agréable que la pluie quand on dort sous la tente.