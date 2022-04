24 Heures Motos : un départ avec Yamaha en pôle position et le public de retour

Après deux éditions à huis-clos, le public fait son retour sur le circuit Bugatti pour le départ à 15h ce samedi 16 avril des 24 Heures Motos. Un départ donné par Camille Lacourt, cinq fois champion du monde de natation, devant près de 70.000 spectateurs. "Ça fait depuis 1996 que je ne rate aucune édition", explique fièrement Thierry, avec son t-shirt et sa casquette Yamaha. "Ça fait plaisir, de ne pas s'entendre parler, tout le monde hurle, c'est l'ambiance, c'est mythique", poursuit-il avec le rugissement des moteurs couvrant sa voix.

Dans les allées, de nombreux passionnés du championnat d'endurance, dont la saison reprend avec cette course, mais surtout des adaptes des 24 Heures. "C'est plus motard que d'autres courses comme le Grand Prix, là 80% ce sont des motards et la course vient après", précise Joël, venu en famille de la Manche. "Avec les années, on fini par se connaître : untel qui a changé de moto, untel s'est marié, c'est conviviale." Des retrouvailles après trois années, ça avait manqué à de nombreux fans.

Les 24 Heures Motos sont aussi l'occasion de voir des courses de sidecars © Radio France - Raphaël Cann

"C'est une course mythique, voir toutes les motos aux essais, ça fait remonter l'adrénaline de ces moments immanquables. Ça galvanise de voir tous les pilotes alignés", raconte Léa, qui vient depuis une quinzaine d'années sur le circuit. "Ça fait remonter des souvenirs d'enfance pour moi, et on est encore plus heureux de pouvoir revenir, on a compris que quelque chose d'important manquait." L'occasion aussi de retrouver les animations avec une fête foraine, le village des 24 Heures et des concerts des groupes Knuckle Heads et Laura Cox ce samedi à 20h.

La grille de départ

Après une dernière séance d'essais qualificatifs ce vendredi, la grille de départ verra la Yamaha du YART partir en pôle position grâce à un temps moyen de 1'35''080, suivi de la Suzuki du SERT, la Honda de la FCC TSR, la BMW Motorrad et enfin la Ducati d'ERC Endurance. Tous les pilotes s'attendent à une course acharnée, mais la météo sera de leur côté avec un ciel dégagé annoncé pendant tout le week-end.

Le SERT est donné favori du fait de son palmarès : l'écurie sarthoise a été championne du monde d'endurance ces deux dernières années, vainqueur de la dernière édition des 24h et du Bol d'or. "On est attendu, mais on essaye d'enlever cette pression", affirme le pilote du SERT, Xavier Siméon. "On a vu que les chronos étaient très serrés durant les qualifications et même en rythme de course pendant les essais libres."

"Je ne suis pas rassuré, je ne suis pas serein, mais je suis satisfait", assène son manager Damien Saulnier. "Les courses d'endurance vont tellement vite maintenant qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un mauvais score. Il y a 24 fois une heure, c'est 24 courses de vitesse d'une heure." La concurrence sera donc rude avec les autres constructeurs. Du côté du FCC TSR Honda, vainqueur en 2020 des 24 Heures Motos, on mise en partie sur des améliorations techniques. "Le team a changé l'électronique sur la machine, Bridgeston a amené de nouveaux pneus, Nissin de nouveaux freins", énumère le pilote Mike Di Meglio. "Je pense qu'on a le rythme pour décrocher la victoire."