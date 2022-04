24 Heures Motos : une deuxième victoire consécutive pour l'équipe sarthoise du SERT

La 45e édition des 24 Heures Motos s'est terminée par la victoire de l'équipe sarthoise du SERT ce dimanche 17 avril. Après avoir dominé la majeure partie de la course, leur Suzuki s'impose avec moins de deux minutes d'avance sur la Yamaha du YART. La Honda du FCC TSR termine à la troisième place, à 826 tours face à 840 pour le SERT.

Après deux éditions à huis-clos, les 62.000 spectateurs ont pu regoûter au plaisir d'envahir le circuit au moment du podium. Le suspense était au rendez-vous avec le déploiement de la safety-car, la voiture de sécurité, dés le début de la course, mais aussi à quelques minutes de l'arrivée. "On a eu peur, car après la safety-car, les pneus ont refroidis donc il faut faire gaffe. On a flippé, mais c'était merveilleux", s'enthousiasme Mathieu, un habitué de la course venu de Seine-Saint-Denis.

"Ça n'a jamais roulé aussi vite ici"

"Ils nous habituent à la victoire, c'est tant mieux", s'amuse un supporter du SERT. La course n'a pourtant pas été facile pour l'écurie sarthoise. "Le rythme était hyper soutenu, ça n'a jamais roulé aussi vite ici en endurance", raconte le pilote Gregg Black. "C'était tellement serré qu'on a pas pu relâcher la pression comme on a pu faire l'année dernière." Cette victoire leur permet de prendre de l'avance dans ce championnat du monde d'endurance. "Mais il ne faut pas se sentir au-dessus, la concurrence est vraiment là, ça va être très serré pendant tout le championnat.", ajoute le Français.

Après l'arrivée, le public en a profité pour visiter les stands © Radio France - Raphaël Cann

Si la Yamaha du YART a été victime d'un problème technique au démarrage, elle n'a pas pu rattraper le SERT malgré une panne d'essence dans les premières heures. La Honda du FCC TSR, qui était en tête dans la nuit, a dû batailler pour sécuriser sa troisième place après des soucis techniques et une chute du britannique Gino Rea. "On est satisfait de cette troisième place. Avec toutes les galères qu'on a eu, on s'en est plutôt bien sorti", commente le pilote Josh Hook. "Evidemment, on aurait aimé gagner, mais le plus important c'est d'engranger des points pour le championnat." La prochaine manche se jouera en Belgique pour les 24h de Spa les 4 et 5 juin.