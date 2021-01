Les 24 Heures Rollers du Mans reportées en 2022

Les 24 Heures Rollers prévues en avril prochain au Mans auront finalement lieu en 2022 : c'est la troisième édition de suite qui doit être annulée, entre la canicule de 2019 et la crise sanitaire depuis l'an dernier.

Les inscrits aux 24 Heures Rollers du Mans en avril prochain vont devoir patienter pour patiner : ils sont reportés en 2022 en raison de la situation sanitaire. C'est la troisième fois de suite que l'événement ne peut pas se tenir comme prévu sur le circuit Bugatti, à cause de la canicule en 2019 puis du confinement au printemps 2020.

_"_Les conditions sanitaires prévues fin avril ne nous permettraient pas, de toute évidence, d'organiser et de vous accueillir dans de bonnes conditions", précisent les organisateurs. Impossible de décaler plus tard dans l'année : "en raison du bouleversement des calendriers de compétitions (Auto, Moto) sur le circuit, aucune autre date n’est libre plus tard dans la saison". L'équipe organisatrice est en discussion avec l'ACO pour définir la nouvelle date de cette 20ème édition : elle devrait être connue en juin prochain.

Des inscriptions toujours valables

Un email va être envoyé dans les prochains jours aux capitaines des équipes engagées initialement pour 2021. Ceux qui le souhaitent peuvent converser leur inscription pour l'an prochain. Les demandes d'annulation ou de remboursement faites par les équipes seront toujours acceptées ensuite. Une option de remboursement immédiat sera aussi proposée par mail.