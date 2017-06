24h du Mans: course terminée pour Stéphane Sarrazin

Stéphane Sarrazin et ses coéquipiers ont du abandonner aux 24h du Mans sur problème mécanique.

Pas de chance pour Stéphane Sarrazin. Le pilote cévenol et ses deux coéquipiers Mike Conway et Kamui Kobayashi ne sont plus dans la course aux 24h du mans. Ils ont du abandonner cette nuit suite à un ennui mécanique: un problème important sur la boite de vitesse de leur Toyota.

Partis en pôle position ils avaient pourtant mené la course jusque-là. Une grosse déception pour Stéphane Sarrazin qui en est à sa 16è participation et qui voit une fois encore la victoire lui échapper.