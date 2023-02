24 Heures du Mans : un passage des voitures en centre-ville à l'étude pour l'édition 2023

L'Automobile club de l'Ouest réfléchit à une parade en centre-ville au moment du pesage, le vendredi 2 et samedi 3 juin.

Ce pourrait être la surprise du centenaire ! À l'occasion de l'édition 2023 des 24 Heures du Mans, l'Automobile club de l'Ouest travaille à l'organisation d'une parade des voitures en lice, en centre-ville. Une information du site Endurance Info , confirmée par France Bleu Maine. Au moment du pesage place de la République, avancé cette année au vendredi 2 et samedi 3 juin, une semaine avant la course, des pilotes pourraient parcourir quelques mètres dans les rues du Mans dans leurs autos de course.

"Rien d'acté"

Si l'événement a bien lieu, ce serait un clin d'œil à l'époque antérieure aux années 1980, lorsque les voitures étaient stockées dans des garages en centre-ville et que les pilotes rejoignaient au volant le circuit au moment de la course. En 2014, déjà, Audi avait organisé un "warm-up", un tour de chauffe, dans les rues de la capitale sarthoise.

Cette année, "rien d'acté ni de définitif pour le moment", tempère l'Automobile club de l'Ouest. Une parade en centre-ville comporte de nombreuses contraintes logistiques.

Extrait du règlement 2023

Dans le règlement particulier des 24h du Mans 2023, il est inscrit : "dans le cadre [...] du Pesage, le Concurrent devra tenir à la disposition du Promoteur : pilotes, voitures et personnel nécessaires à la réalisation d’une parade ou de tout type d’activités réalisées avec le pilote au volant. Le Promoteur publiera les détails relatifs à cette procédure (comme le parcours, les horaires, la vitesse maximale, et autre) dans une communication concurrent ultérieurement. Les concurrents auront l’obligation de participer à cet évènement et de s’accommoder aux recommandations du promoteur".