24 Heures du Motos : "Une forte majorité de Français aime la moto"

Les 24 Heures Motos débutent ce samedi 16 avril sur le circuit Bugatti du Mans. Une édition 2022 marquée notamment par le retour du public, après deux années à huis-clos en raison de l'épidémie de Covid-19. Durant le week-end, 70.000 personnes sont attendues dans les tribunes.

Sébastien Poirier, le président de la Fédération française de motocyclisme, était l'invité vendredi matin de France Bleu Maine. Il se réjouit de voir revenir les spectateurs : "On a vécu deux années extraordinairement perturbantes pour le sport moto. On s'est retrouvés dans des manifestations à huis-clos ce qui va à l'encontre de ce que nous souhaitons offrir", estime-t-il. "Ces deux dernières éditions ont été organisées sans spectateur, et c'était un crève-cœur. Je crois que ce week-end la communauté motarde va enfin pouvoir se retrouver."

La moto, une discipline populaire ?

Le prédécesseur de Sébastien Poirier, Jacques Bolle, estimait que les sports mécaniques étaient les mal-aimés du sport français, une analyse que ne partage pas forcément l'actuel président de la fédération : "Il y a une frange de la population qui n'aime pas la moto, à mon avis par méconnaissance. Le titre de Fabio Quartararo dans la catégorie reine, en vitesse, a permis d'offrir une caisse de résonnance à cette discipline et je crois que son titre participe à améliorer l'image de la moto."

La moto est un sport très populaire, on va encore le voir ce week-end. Je crois qu'il y a une très forte majorité de Français qui aiment la moto, qui la supportent et se passionnent pur les sports mécaniques. - Sébastien Poirier

Mais à l'heure du réchauffement climatique, les sports mécaniques ont-ils toujours un sens ? "Oui, répond sans hésiter Sébastien Poirier, les sports mécaniques ont toujours constitué un laboratoire. D'un point de vue impact carbone, nous sommes totalement anecdotique, on a aucun impact sur le réchauffement. Mais on est symptomatique d'une pratique qui utilise de l'énergie fossile."

Nous avons parfaitement conscience qu'il y a des enjeux climatiques, sociétaux. Et puis je considère qu'il y a énormément de technologies à développer : les bio carburants, les énergies de synthèse. Je pense que les sports mécaniques doivent constituer cet endroit où on peut expérimenter un certain nombre de choses. - Sébastien Poirier