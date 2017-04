24hRouen : les 24h motonautiques de Rouen

Dimanche 30 avril et lundi 1er mai, les 24h motonautiques de Rouen prennent possession de l'île Lacroix et des bords de Seine. 3 championnats du monde pour 160 compétiteurs venus de 20 pays : un spectacle sportif à couper le souffle pour les 250 000 visiteurs attendus.

Comme chaque année, le plus grand événement motonautique du monde se déroule à Rouen. Pour la 54e édition des 24HRouen, ce ne sont pas moins de 160 sportifs qui vont s'affronter pour 3 titres de champion du monde.

Une course unique au monde

Créée en 1963 par l’association du Rouen Yacht Club, les 24HRouen sont une course d'endurance sur l'eau.Pendant 24h, les concurrents doivent parcourir la plus grande distance. En plein coeur de la ville de Rouen, ce ne sont pas moins de 160 coureurs qui feront le spectacle pour les 250 000 visiteurs qui sont attendus sur les quais de la Seine dimanche 30 avril et lundi 1er mai.

Trois classes d'engins tourneront autour de l'île Lacroix : la classe S1 ( 3 100 cm3 + 30% pour les moteurs EPA, la classe S 2 (2 050 cm3 + 30% pour les moteurs EPA) et la classe S 3 (1 050 cm3 + 30% pour les moteurs EPA). Les plus rapides de ces bolides peuvent aller jusqu'à 225 km/h. Au total, ce sont 20 pays qui s'affronteront sur les trois épreuves. Les meilleurs internationaux rivaliseront de savoir-faire devant le public.

Tout savoir sur le site officiel des 24HRouen

Une immersion motonautique

Dès le samedi 29 avril, le village grand public vous attend sur la prairie Saint-Sever, sur le quai bas rive gauche entre les ponts Boieldieu et Jeanne d’Arc. Pendant trois jours, venez vous promener parmi les stands des exposants et découvrir le monde du motonautisme.

Vous pourrez aussi rencontrer les teams et les coureurs. Samedi 29 avril de 9h à 13h, le parc à bateaux est ouvert, et les 30 avril et 1er mai, un petit train reliera le village grand public au parc à bateaux.

France Bleu Normandie radio officielle des 24HRouen

Dimanche 30 avril et lundi 1er mai, vivez la course sur France Bleu Normandie. Tout au long des deux journées, nos envoyés spéciaux interviendront en direct depuis la course mais aussi depuis les coulisses.

Jouez du lundi 24 au vendredi 28 avril pour tenter de gagner un pass VIP pour la course. Vous accèderez au plus près des bateaux et des équipes pour un week-end de sensation forte !

Programme :

Samedi 29 avril

12:30 Découverte plan d’eau pour pilote découvrant circuit

16:30 Mise à l’eau pour pilote découvrant circuit

17:00 – 18:00 Essais libres pour pilote découvrant circuit

18:00 – 22:00 Essais libres

Dimanche 30 avril

09:00 – 09:45 Mise à l’eau

10:00 – 01:00 Session 1

Lundi 1er mai

06:15 – 7:00 Mise à l’eau

07:00 – 16:00 Session 2

16:30 Podium