250 km à pied dans le désert : un gendarme gardois s'apprête à courir le Marathon des Sables

"Je ne sais pas si j'aime souffrir mais j'aime vivre de belles aventures**"** Pour courir le Marathon des sables, c'est un prérequis. Mathieu Wolf est gendarme dans le Gard et il s'apprête à prendre le départ de cette course mythique à travers le désert marocain.

Entre 30 et 90 km par jour... paquetage sur le dos

Les coureurs vont parcourir entre 30 et 90 km par jour, sans ravitaillement alimentaire. Il est donc essentiel d'être bien équipé, même si le sac est lourd; celui de Mathieu Wolf pèse environ 11kg. Un paquetage qu'il faudra porter malgré les conditions extrêmes. "La météo s'annonce plutôt clémente", plaisante Mathieu Wolf. "On prévoit environ 30 degrés au maximum mais on pourra monter jusqu'à 40 certains jours."

Un tel effort physique demande nécessairement une préparation de taille; "il n'y a pas de secret, il faut aller courir, et les Cévennes s'y prêtent très bien", reprend le gendarme, qui court aussi du côté du Grau-du-roi "pour les lignes droites".

Une appréhension : "le manque de sommeil"

Ce qu'il redoute le plus malgré tout cet entrainement ? "Clairement le sommeil. On va dormir dans des tentes berbères. Après une course, j'ai l'habitude d'aller prendre une douche et me mettre au chaud. Là on va arriver, manger et dormir et le lendemain il faudra y retourner"

Alors pour tenir le coup, le militaire compte sur le soutien de ses deux acolytes, Daisy Casals et Jean-Bruno Perol, avec qui il prendra le départ de la course "c'est important d'être ensemble parce que quand on se retrouve sur une ligne droite de 15 ou 20 km, le mental peut craquer**."**

Un marathon pour la bonne cause

Au delà de l'exploit sportif, Mathieu Wolf court aussi pour la bonne cause puisque son équipe lève des fonds au profit de l'association "Les Képis Pescalunes", et plus précisément de leur action "Chacun sa lune, chacun son rêve", qui permet à des enfants malades et handicapés de la Gendarmerie Nationale de réaliser un de leurs rêve. Le lien vers leur cagnotte est disponible ici .

