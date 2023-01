2750 coureurs vont participer à la dernière édition d'Alençon-Médavy

Un engouement incroyable pour la dernière ! Il n'est désormais plus possible de s'inscrire pour la 50e et dernière édition de la course Alençon-Médavy. Les organisateurs avaient fixé un seuil limite pour les inscriptions, seuil atteint ce week-end avec 2 750 personnes inscrites plus de deux mois avant le début de la course le dimanche 26 mars.

"C'est historique, c'est surréaliste, je n'en reviens pas"

En 50 éditions, jamais le carnet d'inscription n'a été rempli plus de 2 mois avant la course. 2750 coureurs, c'est tout simplement le meilleur score depuis sept ans alors qu'en l'an dernier, ils étaient à peine plus de 1 000.

Un engouement vécu comme une récompense pour le président du comité d’organisation d’Alençon-Médavy, Pierre Vannier : "C'est la première année qu'on a mis un bornage en nombre d'inscrits. Avant, la limite était atteinte quatre ou cinq jours avant la course. Cet emballement autour de la course créé en 1974 s'explique, car c'est LA dernière édition. On est à moins de 70 jours de la course et on est complet. Parmi les inscrits, on a des coureurs qui nous avaient un peu oubliés, on a beaucoup de jeunes aussi avides de grimper la côte qui mène jusqu'à la Croix de Medavy".

Récompense pour les bénévoles

Pour Pierre Vannier, c'est aussi un beau cadeau pour les 220 bénévoles qui oeuvrent chaque année pour organiser ce mythique rendez-vous de la course à pied dans l'Orne. Mais face à ce succès, les organisateurs vont devoir revoir la logistique, plus de sécurité, plus d'eau pour atteindre les 8 000 litres, les dossards, les cadeaux et bien sûr les bus pour emmener les coureurs.