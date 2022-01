29ème pour son premier Dakar, le motard samarien Jean-Loup Lepan "est très satisfait"

Il participait pour la première fois à l'épreuve, 20 ans après les débuts de son père Frédéric sur les dunes africaines. Jean-Loup Lepan, 23 ans, originaire d'Embreville dans la Somme, termine à la 29ème place du classement chez les motos de ce Dakar 2022, dans le sable d'Arabie Saoudite. Une belle performance pour une première, puisque que le pilote samarien termine 9ème en rallye2 (les non professionnelles) et 5ème rookie, nom donné aux concurrents qui prenaient le départ du mythique rallye pour la première fois.

C'est un Jean-Loup Lepan ravi qui a raconté à France Bleu Picardie son aventure : "C'était vraiment top. J'ai vraiment bien aimé, même si j'ai eu des moments de galère, quand je je suis resté planté dans les dunes ou j'ai eu du mal à monter, mais c'est vraiment un truc de fou des dunes. Avec les paysages, on se rend compte qu'on est infiniment petit dans l'infiniment grand et ça remet les pieds sur terre. C'est vraiment sympa. Même pendant les liaisons, on passe dans des endroits de fous. Après, le petit point négatif, c'était le froid. La première semaine, tous les matins, on a eu très froid et j'ai aussi fait une bonne chute. Je n'ai pas compris pourquoi j'étais encore en un seul morceau. Le Dakar, c'était déjà mon rêve numéro 1, mais vivre l'aventure et faire un tel résultat, je suis vraiment très très content."

Jean-Loup Lepan espère disputer un autre rallye en avril au Maroc, le Marocco desert challenge. Mais il souhaite déjà retrouver, si le budget le permet, le Dakar dès l'an prochain.