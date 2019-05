3 jours de fête du handisport à Valence

Valence, France

Le handicap n'empêche pas la pratique du sport !

C'est ce que vont démontrer 650 jeunes de 10 à 20 ans, qui participent pendant trois jours aux 24e jeux nationaux de l'avenir handisport à Valence.

12 disciplines en compétition sur 50.000 m² de stades, parcs, gymnases, piscine de la ville.

Se réapproprier son corps via le sport, malgré le handicap

Les jeunes vont aussi pouvoir découvrir une quinzaine de pratiques sportives: athlétisme, escrime, natation, tennis de table, tir à l'arc ou encore basket-fauteuil.

"Il vont pouvoir se rendre compte que le handisport ce n'est pas que le haut niveau, confie la présidente de la Fédération Française de Handisport Guislaine Westelynck. C'est avant tout s'épanouir dans son corps, peu importe le handicap".

Arthur Bauchet est le parrain des 24e Jeux Nationaux de l'Avenir Handisport qui se déroulent à Valence © Radio France - Florence Gotschaux

Et ce n'est pas le parrain de cette 24e édition qui va la contre-dire. Arthur Bauchet, 18 ans, 5 fois champion du monde et 4 fois vice-champion paralympique de ski alpin veut transmettre aux participants tout ce que le sport lui apporte. "Ça m'aide sur le plan psychologique. Ça permet de tirer des leçons pour la vie de tous les jours. Ça aide vraiment à accepter son handicap. Que ce soit dans le haut-niveau ou pas, _on va faire des choses qu'on se croyait incapable de faire_. Et repousser ses limites, c'est ça aussi le sport!" Et de conclure "J'adore ! J'adore être un sportif!"

Pas de haut-niveau, pour ces jeux de l'avenir à Valence, mais "_si des talents émergeaient, on ne les lâcherait pas_, évidemment!" assure Guislaine Westelynck.

Plus d'info sur le site de la Fédération Française Handisport.