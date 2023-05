300 sportifs français et européens réunis à Dinard pour une compétition de sauvetage sportif

C'est l'une des compétitions les plus importantes en Europe en la matière : la French Rescue. Une compétition européenne de sauvetage sportif ! Pendant quatre jours à Dinard et Saint-Malo, en Ille-et-Vilaine, elle a réuni plus de 300 sauveteurs français et étrangers (belges, allemands, néerlandais...) sur la célèbre plage de l'Écluse. Ces sportifs se sont affrontés dans des épreuves bien particulières, aussi bien sur le sable qu'en mer car cette discipline est un véritable sport de haut niveau.

Sur le sable d'abord, c'est une épreuve de "Beach flag". Robin, du club de Saint Malo, vient de se qualifier pour le tour suivant : "C'est une épreuve où on part allongé sur le ventre, dos à l'arrivée qui est représentée par des bâtons. Il faut se dépêcher, aller le plus vite possible pour récupérer un bâton qui simule en fait une victime. Si une personne se sent mal, on doit aller le plus vite possible !" Rapidité et endurance également plus bas, sur l'eau, avec l'épreuve de l'ocean man/l'ocean woman. Ambre, du club de Brest sauvetage côtier, est qualifiée pour la finale : "Ça consiste à faire la nage, la planche et le kayak à la suite. Là, c'est physique, c'est l'épreuve la plus longue. La nage c'est 400 mètres, la planche c'est 600 mètres et le kayak 800 mètres."

Si ce n'est pas obligatoire pour s'inscrire dans un club, beaucoup de ces sportifs sont des sauveteurs sur nos plages l'été. C'est le cas d'Ambre, sauveteuse sur des plages du sud-ouest de la France : "On se prépare s'il y a une urgence. En plus, on commence à utiliser de plus en plus les paddle board. Là, ça permet de se rassurer, de se dire qu'on est au niveau. Et puis on connaît l'océan, donc ça nous permet de s'entraîner." Sur la plage de Dinard, les meilleurs sportifs européens sont venus s'entraîner, s'affronter. Un rendez-vous immanquable pour les athlètes d'Isabelle, la sélectionneuse de l'équipe nationale de Belgique : "Le niveau est tout à fait différent et beaucoup plus élevé ici en France. La France est quand même à la troisième place mondiale et championne d'Europe en titre. Ca se développe de plus en plus. Oui, c'est un vrai sport !"

La fameuse épreuve de "Beach flag" où il faut être le plus rapide à attraper des bâtons après un départ allongé sur le sable. © Radio France - Julien Prouvoyeur

Cette compétition "French Rescue" est la dernière étape avant les championnats d'Europe de sauvetage sportif, prévus en Belgique et en Pologne en septembre prochain.