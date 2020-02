310 voitures de collection pendant trois jours à Valence, pour le Rallye Monte Carlo Historique

Valence, France

Le Rallye Monte Carlo historique arrive à Valence. 310 voitures vont se rassembler sur le Champ de Mars, pour trois jours de course en Drôme et en Ardèche avant de partir vers Monaco. Ce rallye de régularité est réservé aux voitures de collection, ayant participé au Monte Carlo entre 1955 et 1980.

Cette 23e édition n'aura rien à voir avec celle de 2019. L'an dernier, le passage sur certains tronçons de spéciales avait été annulé, à cause de la neige, trop abondante.

Pas de neige, mais des stars du sport automobile

Avec la douceur attendue ces trois prochains jours en Drôme Ardèche, les pilotes ne pourront pas montrer de quoi ils sont capables sur la neige ou la glace. Il faut en prendre son parti estime Bruno Saby, vainqueur du Rallye Monte Carlo en 1988, qui va participer une nouvelle fois à l'historique, cette année : "bien sûr, il y a eu des années fabuleuses où on était complètement dans la neige, on avait les clous du début à la fin. Mais maintenant, il faut s'adapter, la météo a évolué mais ce rallye reste intéressant."

D'autant que voir ces voitures de collections (dont la Mercedes qui a remporté le Monte Carlo en 1960), c'est un spectacle en soi.

Pour cette 23ème édition, les amateurs pourront aussi compter sur de grands noms du rallye, promet le champion Bruno Saby : "cette année, on a la chance d'avoir une des plus grandes célébrités du sport automobile, Walter Röhrl, qui a gagné 4 fois le Monte Carlo. C'est l'équivalent d'un Sébastien Loeb, Sébastien Ogier et on est ravi de le voir ici cette année. On a aussi Rauno Aaltonen qui avait gagné il y a plus de 50 ans le rallye. Il a 80 ans, et il revient aussi."

Départ ce samedi matin des Baronnies

Les équipages arrivent sur le Champ de Mars à Valence aux alentours de 16h.

Avant cela, les voitures se rassemblent à Buis-les-Baronnies avant de passer par Montauban-sur l'Ouveze (départ 11h30) la Motte Chalancon, Saint-Nazaire-le-Désert et Crest.

Des voitures de collection participent à ce rallye de régularité. - Eric Caillet, Ville de Valence

Entre 15.000 et 20.000 visiteurs sont attendus sur le champ de Mars à Valence.