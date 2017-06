31e championnats de Corse de tennis

Calvi sera une fois encore le théâtre des championnats de Corse de tennis. Championnats qui se déroulent du 1er au 5 juin.

C’est le rendez-vous de la saison, et c’est une fois encore le tennis club de Calvi qui accueille les championnats de Corse, 31e du nom. Une compétition très relevée qui vient faire la transition entre une saison et l’autre. Les places sont chères. Seuls les six meilleurs joueurs dans chaque catégorie, les huit meilleurs en 4e et 3e série, et les douze meilleurs en 2e série, ont le droit de prendre part à cette grande fête et de rêver à un sacre régional. Le titre de champion de Corse est par ailleurs synonyme de passeport pour les championnats de France qui se disputeront cet été.

Jean Gour est le directeur de ces championnats de Corse. Il revient sur cette compétition au parfum particulier disputée dans la pinède calvaise.