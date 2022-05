36ème édition du triathlon à Dijon au lac Kir : plus de 380 participants

Les plus téméraires et les plus aguerris ont choisi le triathlon de distance L, soit 1.900 mètres de natation, 90 km de vélo et 20 km de course à pied.

Fin de la 36ème édition du triathlon dijonnais ce dimanche 29 mai au lac Kir. Trois cent quatre-vingt-et-un hommes et femmes se sont épuisé à faire du vélo, de la natation et de la course à pied. Le meilleur temps côté messieurs est signé Matthieu Bolzer. Il lui aura fallu 3 heures 56 minutes et 20 secondes pour faire 1900 mètres à la nage, 90 kilomètres en vélo et 20 kilomètres à pied. Chez les femmes, c'est Justine Mathieux, déjà sur la première marche du podium en 2019 qui réalise la meilleure performance en 4 heures 22 minutes et 27 secondes.

Prêt à repartir

Mais pour la plupart des concurrents, qu'importe le classement, l'essentiel est de s'être dépassé. Manuel a 38 ans. Venu du Luxembourg avec plusieurs collègues, ce cadre du secteur bancaire termine la course repus, mais heureux et prêt à repartir.

"Trois mois avant, il faut s'entrainer une dizaine d'heures par semaine pour éviter de trop souffrir le jour de la course." Copier

Manuel participait pour la première fois au triathlon de Dijon. Cet habitué des courses se remettra de ses efforts intenses dès le début de cette semaine. © Radio France - Claire Checcaglini

Entrainement sur des dizaines de kilomètres plusieurs fois par semaine

Quelques mètres plus loin, Christelle se remet de ses efforts tarte aux pommes bien en main et bien en bouche. Cette Dijonnaise de 47 ans a parcouru 25 kilomètres autour du lac Kir, rien que de très habituel pour cette responsable d'agence de formation. Elle s'entraine plusieurs fois par semaine sur des distances équivalentes, mais cet engouement pour la course est très récent.

"Je me suis mise à courir à presque 45 ans." Copier

Pas question pour cette participante de se plaindre, sourire au lèvre, elle se dit très satisfaite de sa performance.

Christelle trouve qu'à son échelle, elle est une véritable athlète. © Radio France - Claire Checcaglini

170 bénévoles mobilisés ce dimanche autour des triathlètes, autant samedi

Plusieurs centaines de bénévoles se sont relayé depuis vendredi pour faire vivre cet évènement sur les bords du lac Kir. © Radio France - Claire Checcaglini

Un participant épuisé après plus de 5 heures de course

Après des dizaine de kilomètres dans les jambes, ce participant n'a plus la force d'aller au stand des collations, il se repose dès la ligne d'arrivée franchie. © Radio France - Claire Checcaglini