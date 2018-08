Rennes, France

Les championnats d'Europe en athlétisme commencent ce lundi et durent jusqu'à dimanche prochain à Berlin. Sur les pistes du 400 mètres haies, on pourra voir Victor Coroller, du club Haute-Bretagne Athlétisme. Nous l'avons rencontré chez lui, à Rennes, avant son départ. A 21 ans, c'est sa première participation en compétition européenne élite mais il a déjà un beau palmarès.

Quelques médailles au compteur même : troisième aux Jeux olympiques de la jeunesse en 2014, champion d'Europe junior en 2015 et l'an dernier, Victor Coroller a débuté en élite... aux mondiaux de Londres ! "Magnifique expérience, commencer par les mondiaux, il n'y a rien au dessus à part les jeux olympiques" sourit le jeune Rennais avant de revenir sur le contexte : "Ce n'était pas trop prévu que j'y aille, j'ai fait les minimas un peu au dernier moment quand j'étais au championnat d'Europe espoirs." Le Rennais n'a pas dépassé les demis-finales mais le but était déjà d'atteindre le niveau élite. Une découverte pour le jeune sportif mais aussi pour sa famille : "Mes parents ne sont pas du tout dans le monde du sport, mon frère s'est mis à l'athlétisme il y a deux ans. Ils font tout pour que je réussisse mais on ne parle pas tellement d'athlé à la maison et ce recul c'est ce qui fait aussi notre force."

Cet étudiant en troisième année de gestion suit un emploi du temps chargé : six à sept entraînements par semaine, sans compter les heures de kiné. Et quand il y a une compétition, tout le monde s'adapte : "ça change un peu les plans de vacances de la famille. Mes parents sont venus avec moi à Londres et ils m'accompagnent à Berlin." Depuis ses débuts, Victor est suivi par le même coach au club Haute-Bretagne Athlétisme, Marc Reuzé : "On souhaite continuer ensemble" affirme le jeune sportif en ajoutant : "J'aimerais vivre le plus longtemps possible de ma passion, aller aux Jeux Olympiques, faire le plus de sélections possibles et ramener des médailles." L'objectif qu'il s'est fixé pour cette fois-ci, ce sera d'atteindre la finale à Berlin. Ce qui passera par les qualifications ce lundi à 17 heures.