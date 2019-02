4ème édition de la Sainté City Run à Saint-Etienne: cette fois-ci c'est la bonne!

L'année dernière, la course partait et arrivait place Jean Jaurès à Saint-Etienne.

Saint-Étienne, France

Près de 5.800 coureurs sont attendus ce samedi soir dans les rue de Saint-Etienne pour la Sainté City Run, cette course à pied urbaine de quelques kilomètres de plus en plus populaire. La preuve. Une fréquentation record est annoncée par les organisateurs pour la 4ème édition qui avait été reportée le 15 décembre dernier en raison du mouvement naissant des gilets jaunes.

Départ et arrivée passent de Jean Jaurès à la Citée du Design

Deux mois plus tard, le départ et l'arrivée ne pourront toujours pas avoir lieu place Jean Jaurès mais à la Citée du Design. Pour le reste, le tracé en centre-ville ne change pas : quartier Saint-Jacques, place Neuve, place Jean Jaurès sans oublier l'Hôtel de ville. Avec trois parcours au menu : six kilomètres, douze kilomètres et un parcours "open" accessible à tous.

Le départ sera donné à 19h30 ce samedi soir pour le 6 kilomètres, et 20h15 pour le 12 kilomètres. Attention, la circulation sera quant à elle interdite ou interrompue, de 19h30 à 22h30, sur l'ensemble du parcours.

A LIRE AUSSI -La Sainté City Run prévue samedi 15 décembre à Saint-Etienne est reportée