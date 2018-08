C'est la 4ème place pour la périgourdine Manon Hostens, dans la catégorie K2 500 mètres. Elle est aux championnats du monde de course en ligne de kayak, avec sa partenaire Sarah Guyot.

"Il a manqué un petit quelque chose sur les 50 derniers mètres", la mère de Manon Cathy.

Les deux françaises concouraient dans la catégorie K2 sprint sur 500 mètres, ce midi, au Portugal. Elles se sont fait doublées par les allemandes, à un dixième de seconde près. Elles avaient remporté le titre européen à Belgrade en juin dernier.

"Il a manqué un petit quelque chose sur les 50 derniers mètres, rapporte sa mère Cathy. Mais elles sont contentes de leur course. Cela ne fait qu'un an que Manon et Sarah concourent et s'entraînent ensemble en K2. Et face à elles, il y avait des sportives qui s'entraînent depuis des années". Les deux sportives françaises ont en tête les JO de 2020.

Récapitulatif du podium dans la catégorie K2 500m : la Hongrie a remporté la médaille d'or, la Nouvelle-Zélande, l'argent et les allemandes le bronze.

Classement de la finale catégorie sprint K2 500m femme, aux championnats du monde de canoë-kayak, au Portugal - Capture d'écran

Ce soir, vers 19 heures, heure française, Manon et Sarah vont tenter de se qualifier pour la finale du K4 500m.