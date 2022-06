51 nations présentes pour la Coupe du monde de Para-tir, au centre national de tir sportif de Déols

Depuis le 6 juin, et jusqu'au 13 juin se tient la Coupe du monde de Para-tir, au centre national de tir sportif de Châteauroux- Déols. 51 nations sont présentes, avec plus de 300 sportifs sur le centre. Une véritable fierté pour les organisateurs.

Du 6 au 13 juin 2022 se tient la Coupe du monde de Para-tir au Centre national de tir sportif de Déols-Châteauroux. Un événement à portée internationale, qui a demandé plus d'un an de préparation pour les organisateurs. "C'est un des plus gros événements qu'on ait fait, sourit Patrick Lamarque, en charge de l'organisation des compétitions pour la Fédération Française de tir. C'est la première fois qu'on accueille une compétition internationale dans les disciplines olympiques et c'est une très grosse organisation."

La première médaille d'or de cette Coupe du monde ... pour la France !

Et la toute première médaille d'or de cette Coupe du monde est française. Jean-Louis Michaud tire à la carabine, debout, à dix mètres. "Franchement, c'est énorme, se réjouit le sportif. C'était une fierté de gagner cette médaille d'or ici, mais aussi une fierté par rapport à tout mon vécu, d'ancien militaire, de tireur d'élite, de prouver que même avec la blessure, avec mon amputation, puisque je suis amputé de la jambe droite, on peut continuer à vivre et à s'épanouir." Et il est d'autant plus fier puisqueles résultats de ces épreuves serviront aux qualifications pour les Jeux de 2024.

"On a amené la plus grosse délégation mondiale de tous les temps dans le domaine du para-tir avec 51 nations et à peu près 300 tireurs. "

Michel Baczyk,le président de la Fédération française de tir, est d'ailleurs ravi que ce soit un Français qui ait gagné la première finale lors de cette Coupe du monde un peu hors norme. "On a amené la plus grosse délégation mondiale de tous les temps dans le domaine du para-tir avec 51 nations et à peu près 300 tireurs. C'est quand même assez exceptionnel !"

On espère que, maintenant, quand on va parler de Châteauroux, on parlera aussi du centre de tir qui est connu et qui fait un peu notre fierté.

Pour pouvoir accueillir cette compétition internationale, le Centre national du tir sportif a dû créer un nouveau pas de tir pour les finales. Les travaux ont été terminés deux semaines avant le début de la compétition. "Châteauroux, c'était surtout la Berrichonne avec le club de foot, explique Patrick Lamarque. Et on espère que, maintenant, quand on va parler de Châteauroux, on parlera aussi du centre de tir qui est connu et qui fait un peu notre fierté."

En tout cas, de nouveaux événements internationaux sont déjà prévus ici. Le Centre national de tir sportif accueillera en 2025 le championnat d'Europe de tir, mais cette fois pour les valides.