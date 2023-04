53ème Ronde de la Giraglia : À Macinaghju, un trio de tête se dessine

C'est Jean-Marc Manzagol, au volant de sa Volkswagen Polo, qui a remporté, ce samedi, coup sur coup les deux premières spéciales capcorsines de la 53ème Ronde la Giraglia organisée par l'ASA Bastiaise ; deux spéciales entre Macinaghju et Ersa puis entre Morsiglia et le pont de Luri. Gagnant en 2020 et 2022, il pointe désormais à la 2ème place au scratch.

Il se situe à 5"9 secondes derrière le lauréat de l'édition 2021 Hugo Micheli (lui aussi en Volkswagen Polo) qui reste, à cette heure, premier au classement général avec un temps de 21 minutes et 25 secondes et après sa victoire sur la première spéciale, vendredi, entre Cardu et E Ville di Petrabugnu, à l'issue de laquelle Jean-Marc Manzagol avait réalisé le 7ème chrono. À 11"10 secondes du leader, Mathieu Franceschi (Skoda Fabia Evo Rally2) complète ce podium provisoire, talonné à 1"5 seconde par Guillaume Santini (Skoda Fabia Evo Rally2). Tous deux également en Volkswagen Polo, Paul-André Mariani et Jean-François Succi, gagnant en 2015, sont, eux, respectivement à 30"9 et 32"6 secondes d'Hugo Micheli.

Suite à 3 abandons, 69 équipages sur les 72 au départ de ce millésime 2023 sont donc encore en lice. Le départ de la quatrième spéciale doit être donné à 14h39 depuis Macinaghju. Il restera ensuite 5 spéciales avant l'arrivée prévue ce dimanche aux alentours de 15 heures sur la place Saint-Nicolas.